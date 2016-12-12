Христиане требуют вернуть здание церкви «Голос Надежды» в Бахчисарае

Сегодня у здания посольства РФ прошла акция, на которой христиане потребовали от российских оккупационных властей вернуть здание церкви “Голос Надежды” в Бахчисарае.

Об этом сообщвет портал НХМ.

Напомним, Церковь «Голос Надежды» в Бахчисарае (Крым) 2 декабря получила постановление от властей о том, что община не может собираться в своем помещении.

Более 10 лет церковь «Голос Надежды» пользовалась правами на свободу вероисповедания и проводила служения в городе

На неподконтрольной Украине территорииях Донбасса бандиты отобрали около 20 церковных зданий и молитвенных домов.

Напомним, что недавно власти Горловки, неподконтрольной Украине, конфисковали молитвенный дом адвентистов вместе с имуществом общины.