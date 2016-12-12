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Главный раввин России уподобил Конституцию Торе

  
 
12 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
Главный раввин России Берл Лазар по случаю Дня конституции РФ сравнил основной закон государства с Торой и призвал следовать содержанию текстов, а не просто знать их Об этом говорится в обращении главного раввина России, которое приводит журнал "Лехаим". сообщает newsru.com "Конституция - это основной закон государства, который определяет его общественное и государственное устройство и основные права и обязанности граждан и на основе которого строится все остальное законодательство", - говорится в заявлении. "У еврейского народа уже свыше трех тысяч лет назад была своя конституция - Тора. Тысячи лет она была основой для законодательства, определявшего все стороны жизни евреев", - отметил Берл Лазар. При этом раввин подчеркнул, что необходимо не просто знать, но и соблюдать принципы, содержащиеся в этих текстах. "Но наша история показывает, что недостаточно просто знать заповеди, содержащиеся в Торе, - нужно еще и исполнять их. Были случаи, когда люди, хорошо знавшие Тору, в то же время не желали исполнять ее заповеди, становясь врагами еврейского народа. То же относится и к Конституции. Нужно не только знать ее содержание, но и стремиться к тому, чтобы оно не оставалось просто текстом на бумаге, а становилось воплощением реальности", - подчеркнул Берл Лазар. Конституция России была принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. 12 декабря в России отмечается День Конституции, объявленный указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года государственным праздником. День 12 декабря был в течение 12 лет выходным, но стал рабочим с января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (федеральный закон от 29 декабря 2004 года). В 2016 году, согласно опросу ВЦИОМ, большинство граждан России - 64% - признались, что имеют только общее представление об основных положениях Конституции, а согласно опросу "Левада-Центра" - снизилось число россиян, убежденных в том, что Конституция РФ защищает их права и свободы, и вместе с тем выросло количество тех, кто считает, что Основной закон не играет значительной роли в жизни страны.



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