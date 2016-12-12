В Нигерии обрушилась новая церковь, задавив более 160 прихожан. Бедствие связывают с коррупцией в строительной фирме и спешкой при ее сдаче, сообщает TheGardian. В городе Уйо на юго-востоке Нигерии обрушилась крыша недавно построенной церкви, причем число жертв, по всей вероятности еще возрастет, а морги города уже переполнены, по словам Этете Петерса, руководителя врачебной части учебной больницы университета Уйо, куда поступает основная масса пострадавших, сообщает Седмица. Работы по возведению храма «Международной библейской церкви» заканчивались второпях, поскольку строители стремились их закончить к воскресной церемонии посвящения Акана Уикса, основателя церкви, в духовный сан епископа, говорят члены конгрегации. В храме в тот день собрались многие сотни людей, включая Удома Эммануэля, губернатора шата Аква-Ибом, когда стальные блочные фермы свода внезапно обрушились на собравшихся вместе с обломками крыши. При этом сам губернатор Эммануэль и основатель церкви Уикс остались целыми и невредимыми. «Это было страшное зрелище, - говорит свидетель катастрофы Укеме Эйбио. – Множество тел, придавленных тяжелыми обломками, разбросанные части тел, кругом лужи крови, сумки и обувь». Эйбио, компьютерный программист 27 лет, в тот день запарковал свою машину возле нового храма и задержался, чтобы позвонить по телефону, когда услышал страшный грохот, который в первую секунду принял за взрыв бомбы – а потом вдруг осознал, что храм исчез. Ему вместе с тремя другими мужчинами удалось вытащить из преддверия храма 10 раненых в безопасное место, но внутрь они не пошли, поскольку строительный рабочий предупредил их об опасности дальнейшего обрушения. Рабочий позвонил своему руководителю в строительную компанию Юлиуса Бергера, и тот выслал кран для разборки завалов и спасения оставшихся в живых. В ожидании крана, Эйбио сумел помочь человеку, чьи ноги были придавлены стальной балкой. «Я бросился к своей машине, принес домкрат и приподнял им балку, - говорит Эйбио. – Нам удалось вытащить этого человека, но вокруг мы видели еще множество других, и многие умирали на наших глазах, а мы были бессильны им помочь. Я испытал тяжелый шок и потом не спал всю ночь, поскольку ужасы пережитого стояли перед глазами, как наяву». На данный момент неизвестно, сколько жертв отправлено в частные морги по всему городу, говорит лидер молодежной организации Эдикан Петерс. По его словам, многие забирают тела родственников по домам, поскольку морги переполнены и в некоторых нет рефрижераторов. Журналисты, прибывшие на место происшествия, жалуются, что чиновники и полиция пытаются помешать их работе, случаются попытки отобрать камеры и не допустить их к месту трагедии. Экерете Удо, представитель правительства, заявил, что ведется расследование возможного нарушения строительных норм. Случаи обрушения зданий в Нигерии нередки из-за массовой коррупции. Подрядчики сплошь и рядом пользуются некачественными материалами и конструкциями, а строительные инспекторы получают взятки и закрывают глаза на нарушения норм. Напомним, что в 2014 году погибло 116 человек при обрушении многоэтажного гостевого дома при синагоге «Церкви всех наций» в Лагосе, крупнейшем городе страны. Большинство погибших были преданными последователями Джошуа, основателя церкви. Тогда обвинения в преступной небрежности и непредумышленном массовом убийстве были предъявлены самому Джошуа, двум строительным инженерам и попечителям – после того, как следствие установило, что здание обрушилось из-за дефектов конструкций и грубых ошибок в их проектировании и сборке.