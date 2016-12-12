Ватикан открыл вебсайт для борьбы с педофилией в церквях

Католическая Церковь открыла вебсайт для борьбы с педофилией в церквях, он призван защищать детей, способствовать примирению, врачеванию душевных ран и утешению. Это первый случай, когда Ватикан учреждает ресурс и публикует документы по этому вопросу, причем вебсайт спонсируется специальной комиссией, учрежденной Папой Франциском для защиты «малых сих», сообщает Седмица. Комиссия была учреждена Папой в 2013 г., и сейчас она возглавляется Шоном О'Маллеем, кардиналом из Бостона. В комиссии в настоящий момент состоит 17 действительных членов из числа священников и светских людей, мужчин и женщин различных уровней образования, представителей всех континентов. «Для комиссии очень важно иметь все возможности для прямых контактов с общественностью, - говорит Мари Коллинс, член комиссии от Ирландии, бывшая жертва преступления. – Я надеюсь, что все больше людей будут пользоваться этим ресурсом для ведения диалога с комиссией». На новом вебсайте комиссии пользователи могут найти советы и образцы действий и информирования церквей, стремящихся защитить детей от сексуальных посягательств в храмах, методическое руководство по подаче жалоб и варианты программ просвещения прихожан и врачевания пострадавших. На сайте также имеется раздел новостей и информации о работе комиссии, а также удобный формат для общения и обмена информацией внутри церкви. «Нет ничего важнее широкой осведомленности каждого прихожанина, и здесь есть все, чтобы побудить пострадавших открыться и попросить помощи, - говорит Мари Коллинс. – Я это знаю по себе, как бывшая жертва подобных преступлений». Пока сайт работает только на английском языке, но вскоре появятся его испанская, французская, итальянская и португальская версии. Там есть контактные данные комиссии, ее электронная почта и телефоны, что будет способствовать налаживанию связей и просвещению, в особенности в странах Африки, Азии и Латинской Америки, где этой проблеме пока еще не уделяется должного внимания. Когда Папа учреждал комиссию, он просил ее помощи в разработке эффективных средств защиты детей и взрослых, а также в подготовке учебных программ для всех причастных к этой работе. Он неоднократно клеймил этот позорный порок в церкви, а в феврале 2015 года заявил, что церковь должна излечить себя от «скверны» сексуальных преступлений.