Администрация школы в Англии извинилась перед сотрудницей-христианкой

Руководство школы Brannel School в графстве Корнуолл (Великобритания) извинилось перед ассистентом преподавателя, христианкой Вики Аллен за отстранение от работы после ее высказываний об однополых браках, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Today. 51-летняя Вики Аллен более 17 лет является членом церкви пятидесятников, а с 2011 года работает в Brannel School в графстве Корнуолл, где занимается с детьми с особыми функциональными потребностями. В ее обязанности входит сопровождать троих таких детей во время занятий, на переменах и помогать им выполнять письменные задания. Во время работы над письменными заданиями она объясняет детям более подробно, что и как им нужно делать. Иногда во время таких занятий она отвечает на индивидуальные вопросы своих подопечных. Так 14-летний школьник-аутист спросил, как она относится к однополым бракам. Будучи убежденной христианкой Вики Аллен ответила, что она не согласна с гомосексуальными союзами. Мальчик спросил ее о радуге, и миссис Аленн рассказала ему, что радуга создана Богом и совсем не символизирует однополые союзы. «Если ребенок спрашивает о моем мнение, я чувствую, что должна высказать его», - отметила Вики Аллен в интервью The Daily Mail. Школьник остался доволен ее ответами, ничто не показывало что он как-то огорчен или обеспокоен после их разговора. alt Но на следующий день Вики Аллен вызвали к руководству и сообщили, что на нее поступила жалоба от мамы этого ученика. На время проведения служебного разбирательства миссис Аллен отстранили от работы. Разбирательство началось в сентябре и до конца ноября она не могла исполнять свою работу. Ей не удалось обратиться к школьному совету и отстоять свою правоту. Тогда Вики Аллен обратилась за помощью к правозащитникам христианской организации Christian Concern и объявила о своем намерении добиваться финансовой компенсации за дискриминацию по религиозному признаку. Вопрос был урегулирован быстро, без всякого судебного разбирательства. Стороны пришли к взаимному пониманию и школа принесла свои извинения миссис Аллен. В итоговом заявлении директор школы Энди Эдмондс подчеркнул, что школа признает право Виктории Аллен делиться своими христианскими убеждениями с учениками и приносит свои извинения за любые расстройства, которые ей пришлось пережить за время дисциплинарного процесса. В соглашении так же было сказано, что стороны признают, что «некоторые люди имеют глубоко укоренившиеся представления о сущности брака, и что каждый человек имеет свободу выражать их в соответствии с законом», а также школа «уважает мнение Виктория Аллен, что брак должен быть между мужчиной и женщиной».