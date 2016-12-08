Власти Горловки конфисковали молитвенный дом адвентистов седьмого дня вместе с имуществом общины

В молитвенный дом Церкви адвентистов седьмого дня в г. Горловке Донецкой области (территория, с 2014 года неподконтрольная Украине), 16 ноября пришла группа лиц и сообщила, что с этого дня по распоряжению городской администрации здание Церкви по ул. Горловской дивизии, 1 передано в собственность коммунального предприятия «Простор». Об этом сообщает Отдел коммуникации Церкви адвентистов седьмого дня в Украине. При этом один из пришедших, представившийся прокурором, заявил, что у него есть документы, выданные местной администрацией на распоряжение данным помещением. Помимо здания, местные власти также конфисковали все имущество общины, находящееся в доме молитвы, включая хозяйственный инвентарь, оборудование, мебель и библиотеку. Пастору горловской общины разрешили забрать только его личные вещи. В этот же день молитвенный дом в Горловке посетило руководство Адвентистской церкви из Донецка для того, чтобы на месте узнать все подробности происходящего. Как выяснилось, предварительных уведомлений о намерениях местных властей община адвентистов седьмого дня в Горловке до этого дня не получала. О передаче молитвенного дома в коммунальную собственность общину известили непосредственно в момент конфискации здания. Кроме того, никаких требований к церкви предоставить документы либо подтвердить право собственности местные власти ни до этого, ни в день конфискации не выдвигали. Как оказалось, формальным поводом для передачи здания в коммунальную собственность стало отсутствие у городской администрации документов, подтверждающих право Церкви АСД на владение зданием. Как указывают адвентисты, со своей стороны они сделали все необходимое, чтобы у администрации такие документы были. Община Церкви адвентистов седьмого дня в г. Горловке получила разрешение на строительство своего дома молитвы в конце 1990-х годов. С момента начала строительства, все его этапы осуществлялись в рамках действующего законодательства. Так, после решения исполнительного комитета городского совета Горловки о выделении земельного участка под строительство здания церкви был согласован архитектурный план здания, проведены все необходимые экспертизы и только после этого начато строительство. При этом местными службами были утверждены соответствующие планы, а также выданы разрешения на проведение различных коммуникаций, в частности на газовое и водоснабжение, подключение к электросетям и т. д. В распоряжении общины есть подтверждающие документы об оплате юридическим лицом — общиной Церкви АСД г. Горловки — коммунальных услуг, начиная с момента их подключения. В начале 2014 года пакет документов, необходимых для ввода здания в эксплуатацию, был передан общиной для оформления в местные органы власти. Однако в связи с обострением политической ситуации в 2014 году и началом вооруженного конфликта никаких решений по вопросу оформления документов местной администрацией принято не было. Церковь адвентистов седьмого дня обращает внимание на то, что владеет зданием молитвенного дома на законных основаниях, а его строительство осуществлялось после получения соответствующих разрешений с соблюдением всех юридических норм. Также Церковь выражает надежду на то, что вопрос, касающийся оформления документации, будет решен, а молитвенный дом будет возвращен его собственнику — общине Церкви АСД г. Горловки. Адвентистская Церковь просит общины из других регионов молиться как о решении данного вопроса, так и о единоверцах, проживающих на территории, где проходят боевые действия, и находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Напомним, в сентябре 2014 г., когда Горловка уже не контролировалась украинскими властями, вооруженные люди похитили адвентистского пастора Сергея Литовченко из молитвенного дома во время причастия. Тогда похитители мотивировали свои действия тем, что «это православная земля и на ней нет места разным сектам». Из заточения пастор вышел только через 20 дней. На протяжении 2014–16 гг. в Горловке неоднократно осуществлялась смена городской власти. В течение этого времени со стороны различных групп предпринимались неоднократные попытки завладеть зданием молитвенного дома адвентистов. Эти инциденты происходили несмотря на то, что горловские адвентисты участвовали в гуманитарном служении местным жителям, раздавая одежду и продукты питания нуждающимся.