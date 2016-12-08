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Папа Франциск выступил против засилья дезинформации в прессе

  
 
8 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
Папа Римский Франциск осудил большое количество дезинформации в прессе, назвав ее “возможно, худшим вредом, который могут принести СМИ”, передает УНН со ссылкой на ВВС. Об этом передает УНН со ссылкой на ВВС. Понтифик сравнил потребление обществом фейковых новостей со склонностью к копрофагии (поедание собственных или чужих экскрементов). "Я думаю, что СМИ должны быть более понятными, более прозрачными и не опускаться - извините - до копрофилии, то есть постоянного желания рассказывать о скандалах и гадостях, даже если это правда", - сказал Папа Франциск. По его словам, люди не могут сделать серьезных выводов о той или иной ситуации, если СМИ преподносят им только часть правды, а не общую картину. Так понтифик прокомментировал неутихающий скандал с публикацией недостоверных сообщений во время избирательной кампании в США, пишет издание. Скандал затронул и самого Папу Франциска, после того как в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что он якобы поддерживал одного из кандидатов. Вал критики обрушился, в частности, на социальную сеть Facebook, которую упрекали за неспособность выявлять и оперативно удалять ошибочные новости. Однако на днях Facebook анонсировал тестирование алгоритма, который поможет выявлять и фильтровать псевдоновостные сообщения.



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