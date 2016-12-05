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Британский премьер: христиане могут свободно говорить о вере

  
 
5 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
Премьер Великобритании Тереза Мэй в среду, 30 ноября, заявила, что христиане могут свободно говорить о своей вере на работе и в общественных местах, сообщает invictory.com со ссылкой на Christian Today. Об этом Британский премьер заявила в ходе ответов на вопросы в парламенте. Она отметила, что в стране «очень сильны традиции религиозной толерантности и свободы слова» и подчеркнула, что Великобритания должна гордиться своим христианским наследием. Мэй — член англиканской церкви и дочь священника — отметила, что свобода вероисповедания является важным вопросом для нее лично. Комиссар по вопросам равенства и прав человека Дэвид Исаак призвал к здравому подходу к вопросу религии на рабочих местах и раскритиковал тех, кто запрещает христианам говорить о вере на работе или дарить рождественские открытки, чтобы не обидеть своих сотрудников из числа мусульман или евреев. Премьер-министр подчеркнула, что «возможность свободно, уважительно и ответственно говорить о религии» должна быть «ревностно охраняемым принципом». Сайт Charisma News сообщил, что обращаясь к депутатам, премьер заявила: «Я уверена, что мы все хотим убедиться, что люди на работе могут говорить о своей вере и также чувствовать себя в состоянии совершенно свободно говорить о Рождестве».



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