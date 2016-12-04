Папа римский благословил Стивена Хокинга на встрече в Ватикане

Папа римский Франциск во вторник, 29 ноября, принял в Ватикане британского ученого Стивена Хокинга, сообщается на сайте «Радио Ватикана» На странице папы римского в Instagram опубликована фотография, на которой улыбающийся Франциск трогает руку Стивена Хокинга. Под снимком на разных языках написана фраза: «Есть много обнадеживающих признаков того, что человечество хочет помогать, выбирать общее благо и духовно возрождать в себе ответственность и сплоченность». Встреча папы римского и Хокинга прошла в рамках симпозиума в папской Академии наук. Франциск поблагодарил Хокинга за его вклад в работу академии и благословил физика, пишет Deutsche Welle. На канале Catholic News Service в YouTube опубликовано видео встречи папы с ученым.