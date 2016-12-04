Активировать мозг и замедлить старения поможет обычное молоко

Давно известно, что молоко является чрезвычайно полезным продуктом. Обычно его советуют пить для укрепления костей. Но последнее исследование показывает: молоко положительно сказывается и на работе головного мозга, отмечает ”Росбалт”. Этот вывод ученые сделали по итогам эксперимента примерно с 60 пожилыми добровольцами. Некоторые добровольцы должны были каждый день потреблять молоко. При этом проводились сканирования мозга, чтобы понять, на каком уровне активность. Оказалось, люди, пившие молоко ежедневно, демонстрировали выше уровень мозговой активности, чем остальные. Судя по всему, в молоке содержатся вещества, хорошо влияющие на мозг. В частности, известно, что при потреблении молока в теле образуется глутатион. Это вещество способствует образованию кислой среды, способной тормозить возрастные заболевания человеческого мозга. Есть основания полагать, что сам процесс старения замедляется, если в теле отмечается высокая концентрация глутатиона. Исходя из этого знания, ученые рекомендуют на фоне отсутствия противопоказаний внедрять молоко в ежедневный рацион.