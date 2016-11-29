Спикер ВР Андрей Парубий встретился с Всеукраинским Советом Церквей

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудили с председателем Верховной Рады вопрос налаживания постоянного диалога и эффективного взаимодействия с парламентом во время законотворческого процесса.



Встреча состоялась 24 ноября в помещении Парламента Украины, сообщает Институт религиозной свободы.



"Единство – это главный залог существования государства", – заявил Андрей Парубий, приветствуя Совет Церквей с его 20-летием и отметив, что деятельность ВСЦиРО несмотря на доктринальные различия его членов является примером и для политиков, и для всего общества.

Председатель ВР подчеркнул, что встречи представителей Парламента и Всеукраинского Совета Церквей должны быть частыми, а диалог должен быть постоянным и плодотворным. "По вашему запросу мы будем встречаться так часто, как будет необходимо", – заверил он религиозных деятелей.

По словам Андрея Парубия, Верховная Рада занимает консервативную позицию в отношении вопросов украинской самобытности и культуры, взгляда на брак и семью, базовых ценностей.



В то же время он отметил необходимость разъяснения людям сути изменений и реформ, проведенных усилиями Парламента, чтобы сохранять единство общества и противодействовать пропаганде, которая отрицает значение Майдана и уже проведенных антикоррупционных изменений.

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Патриарх Филарет подчеркнул, что миссия Церкви – заниматься потребностями общества, наставлять людей на праведную жизнь ради спасения их души. В то же время Совет Церквей как общественная институция реагирует и на другие вызовы общества. В частности, Патриарх отметил, что наибольшим внутренним врагом Украины является коррупция.



"Хочу поблагодарить, что Закон о свободе совести в Украине действительно защищает свободу, как мало в какой стране Европы. Теперь перед Верховной Радой стоит задача принять Закон «О военном капелланстве», чтобы капелланы действовали в рамках закона и получали необходимую социальную защиту", – подчеркнул Предстоятель УПЦ КП.



Комментируя принятие законопроекта № 5050 о неприбыльных организациях, юридический советник Главного раввина Киева и Украины Геннадий Билорицкий положительно оценил способность Верховной Рады "признавать и исправлять свои ошибки".



"Давайте налаживать постоянный диалог, чтобы не допускать ошибок, а также работать на усовершенствование законодательства, особенно следует взаимодействовать при рассмотрении вопросов, касающихся общественной морали и свободы вероисповедания", – предложил представитель Объединения иудейских религиозных организаций Украины.



Это предложение также поддержал священник РКЦ о. Богдан Кушнир, который выразил надежду, что диалог между церквями и государством улучшиться. В то же время епископ Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Климент подчеркнул, что любые изменения в законодательство о свободе вероисповедания должны предварительно согласовываться с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

Упомянув о процессе подготовки изменений в Конституцию Украины, представитель Украинской Греко-Католической Церкви о. Олекса Петрив отметил, что предлагаемые сейчас изменения ко второму разделу Конституции еще сырые и не отражают украинскую самобытность и традиционную украинскую культуру. По его убеждению, принятие изменений в ущерб традиционной семьи и брака, как союза женщины и мужчины, спровоцирует большое замешательство в обществе из-за такого рода противоречивых нововведений. При этом священник УГКЦ положительно оценил тот факт, что в Украине соблюдается свобода вероисповедания и понимается важность прав человека.



Помимо этого Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко подчеркнул, что уровень культуры народных депутатов должен подняться.



"Не надо повторять ошибок предыдущей власти: не отрывайтесь от людей, живите их болью и потребностями. Общественное напряжение растет. Коррупция на ужасном уровне. Печально, что разваливается банковская система. Наши чиновники должны думать о чести, а не о власти и деньгах. Мудрая власть прислушивается к людям", – отметил епископ, обращаясь к председателю Парламента Украины.

В завершение встречи Председатель ВСЦиРО Валерий Антонюк предложил спикеру Верховной Рады учредить День благодарения – добрую традицию западных стран, которая в последние годы практикуется многими верующими и в Украине. Он также поддержал идею установления второго праздничного дня, посвященного Рождеству Христову, – 25 декабря.



Накануне Президент Украины встретился с некоторыми членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Во время встречи он объявил о подписании законопроекта № 5050, направленного на усовершенствование деятельности неприбыльных организаций.