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Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям

  
   
 
Мы являемся поколением технологических наркоманов - и эта зависимость начинается рано. Дети прикованы к смартфонам, планшетам и телевизорам в течение шокирующих пяти и более часов в день, показывают исследования, опубликованные на этой неделе.
И одержимость исходит от родителей, четверо которых из пяти полагают, что гаджеты оказывают помощь, в отличие от растущей обеспокоенности среди медицинских экспертов.

Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям


Педиатры предупреждают, что время, проведённое ребёнком перед экраном, влияет на качество детской жизни, влечёт нарушение сна и создаёт проблемы в развитии. И чем больше времени проводят перед экраном родители, тем больше делают их дети.
Всё больше данных свидетельствует, что оказывает разрушительное воздействие на психическое и физическое здоровье детей.

Органы здравоохранения в настоящее время рекомендуют, чтобы дети до двух лет вообще не проводили время перед телевизором, с двух до пяти лет - всего лишь до одного часа в день, а с пяти до восемнадцати лет - не более двух часов в день.

Доктор Николас Кардарас является ведущим американским психотерапевтом, специалистом по пристрастиям и старшим клиническим консультантом в Ист-Хэмптоне, одном из лучших реабилитационных центров в мире. Он говорит: «Время перед экраном - это цифровой героин для детей, особенно в возрасте до десяти лет. Некоторые обвиняют меня в паникерстве, когда я сравниваю это с веществами, вызывающими привыкание, такими как табак или наркотики. Но я лечу пациентов с проблемами метамфетамина и могу вам сказать, что это легче, чем вывести кого-либо из цифровой наркомании. В отличие от незаконных наркотиков, экраны присутствуют повсеместно. Конечно, это не только дети. Средний возрасти игровой видеонаркомании - 35 лет. Но дети особенно подвержены риску экранной зависимости, так как передняя лобная кора головного мозга - центр нашей личности - формируется до 20 лет.

Недавнее исследование, проведённое учеными из университета Индианы, наблюдало за подростками, которые обычно НЕ играют в видеоигры, дав им задание играть в течение двух недель. В этот короткий промежуток времени изображение головного мозга изменилось в лобной коре, которая отобразила субстанцию наркомании.

Я призываю родителей не стать жертвами цифровой няни. У меня есть девятилетние близнецы, и я не подпускаю их к экранам IPADов. Посмотрите на Стива Джобса - он отлично дал своим детям низко-технологическое детство. Спросите себя - почему?».

Трагедия, которую мы должны предотвратить.

Литературный специалист Сью Палмер является бывшим ведущим преподавателем. Она говорит: «Дети сегодня получают гораздо меньше шансов испытать то, что называется реальной игрой. Дети должны ощутить реальный, живой мир, чтобы понять его, а не увидеть его на экране.

Мы знаем из исследований, что реальная игра развивает инициативу, навыки решения проблем и много других положительных качеств, таких как восстановление отношений, настойчивость и эмоциональная устойчивость. Это жизненно важно для социальных навыков.

Играя вместе, молодёжь учится ладить с другими людьми. Они выясняют, как работают умы других, развивают эмпатию. Первые семь лет жизни ребёнка особенно важны для обучения и развития. Например, к этому возрасту они должны овладеть физической координацией больших и малых движений.

Среди молодых людей рост близорукости за последние 50 лет возрос в два раза. И это тоже связано с экранным временем. Я считаю, что это трагедия, и мы должны прекратить её».

Защитите детей от толпы.

Писательница и телеведущая Кэти Хопкинс живёт в Лондоне вместе с мужем и тремя детьми 12, 11 и 7 лет. Она говорит: «Мои дети - единственные в своих классах, которые не имеют телефона или IPADа. Это сложно для детей, которые хотят вписаться в коллектив любой ценой.

Другие родители явно уступили давлению со стороны кого-то, кто выше их. Они говорят: «У них есть телефон на случай чрезвычайной ситуации, чтобы избежать опасности». Но я не верю, что ежедневное пребывание в чатах спасает от чрезвычайных ситуаций.
Как мать, я вижу свою роль в качестве защитника, оберегая их на некоторое время, давая им свободу от беспрерывных обновлений, свободу от менталитета толпы, свободу, чтобы узнать, кто они, прежде чем кто-нибудь попытается решить это за них. По этой же причине я оставляю свой телефон в квартире, когда мы находимся в отпуске».

dailymail .co .uk




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