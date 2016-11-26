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Опрос: Почти 70% украинцев считают, что власть не должна вмешиваться в дела Церкви

  
   
 
60,9% украинцев считают, что Церковь не только законодательно, но и на практике должна быть отделена от государства, а власть не должна вмешиваться в церковные дела.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: «Религиозная жизнь Украины», которое обнародовал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН руководитель фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис», заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк, передает Капитал.

В то же время, по его словам, не согласны с таким утверждением — 11,3% респондентов, а 27,8% не смогли определиться с ответом.
Также 35,7% респондентов согласились с утверждением, что Украине нужна Единая поместная православная церковь, но ее созданием должны заниматься сами верующие и священнослужители, без вмешательства властей и политиков, 18,7% — не согласны с этим утверждением, а 45,6% опрошенных ответили, что не определились.

С тем, что Единая поместная православная церковь в Украине не нужна, потому что это будет ограничивать право граждан на выбор церкви (конфессии), согласны 32% опрошенных, 24% — не согласны, а еще 44% не определились. С предложенным в опросе вариантом: «В Украине существует единая каноническая православная церковь — УПЦ, и не стоит обращать внимание на заявления раскольников и еретиков об объединении», согласились 21,7% опрошенных, 27,3% — не согласны с этим, 51,1% не определились с ответом.

Вместе с тем 21,3% респондентов согласились с тем, что Украине нужна Единая поместная православная церковь, и власти должны сделать все для ее создания в ближайшее время. Зато 31% опрошенных не согласны с этим, а 47,8% — не определились.

Исследование проводилось с 3 по 17 сентября 2016 года социологической фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис». По национальной стратифицированной квотной выборке был опрошен 2001 респондент во всех областях Украины с соответствующей численностью населения 18+, а также в Крыму, Севастополе и в отдельных районах Донецкой области, не контролируемых властью. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2.



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