Ватикан опасается третьей мировой войны из-за питьевой воды

Контроль над водой со стороны крупнейших мировых компаний превратится в один из основных факторов конфликта в нашу эпоху, считает постоянный наблюдатель Ватикана при ООН Бернардито Ауса.



В центре его доклада был вопрос доступа к воде. Ауса сообщил о парадоксе: вода покрывает две трети земной поверхности, но при этом пригодность пресной воды уменьшается. В некоторых регионах, в силу их географического положения, этот ресурс всегда был скудным, но и в других местах это происходит из-за недочетов в управлении, что порождает растрату воды и неравенство в ее распределении. Деградация окружающей среды, подчеркнул Ауса, "отравляет воду, а климатические изменения нарушают гидрологический цикл". Особое внимание представитель Ватикана в ООН уделил вопросу "качества воды, доступной бедным".



Растущая тенденция приватизировать воду и превращать ее в товар "может подвергнуть серьезному риску доступ бедных к питьевой воде". Как сообщает "Радио Ватикана", о том, что именно вода станет причиной третьей мировой войны говорил папа Франциск в ноябре 2014 года, выступая в римском ФАО. Говоря о воде, он сказал: "Эта серьезная проблема может привести к войне". В энциклике "Laudato si'" понтифик также отмечает первостепенное значение питьевой воды для благополучия общества, пишет zn.ua.