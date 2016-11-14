Ибупрофен может быть не так безопасен, как вы думаете.





Ибупрофен и напроксен являются одними из популярных лекарств, которые принимают люди. Отпускаемые без рецепта, они могут облегчить кратковременную головную боль и боль в спине, а в более высоких дозах уменьшают воспаление хронических заболеваний, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит. Но недавние исследования ставят под сомнение их безопасность, причем настолько, что с 2015 года Администрация продуктов и медикаментов утвердила предупреждение, которое должно быть на этикетках этих лекарств, о влиянии их на риск развития сердечного приступа и инсульта.







Эти так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) более всего связаны с сердечными приступами. Эти препараты должны были быть щадящими к желудку и кишечнику. Но оказалось, что польза для желудка привела к вреду для сердца.



«Я никогда не мог подумать о таких результатах», - говорит ведущий автор исследования, доктор Стивен Ниссен, председатель сердечно-сосудистой медицины в клинике Кливленда. «Весь мир в течение десяти лет говорил о том, что если вы должны принимать НПВС, то следует принимать напроксен, потому что он самый безопасный. Однако исследования показали, что



Однако для людей, которые принимают НПВС лишь изредка и короткий период времени, эти результаты не должны быть устрашающими. Исследование не включало здоровых людей, которые не имеют проблем с сердцем. Краткосрочное применение этих препаратов не имеет того эффекта, который типичен для людей с хроническими болями.



Будут ли теперь продвигать целекоксиб для лечения хронических болевых состояний, пока не ясно. Страховые компании оплачивают ибупрофен и напроксен, так как исследования показывали, что они более эффективны в лечении симптомов боли. Настоящее же исследование не рассматривает эффективность целекоксиба по сравнению с другими препаратами, но показывает, что он безопасен для сердца.



Это означает, что люди, которые должны принимать нестероидные противовоспалительные обезболивающие средства в течение длительных периодов, должны рассмотреть вопрос о приёме целекоксиба как о жизнеспособном варианте, так как он не увеличивает риск сердечных проблем и даже может снижать риск возникновения проблем с почками.



Те же, кто принимает НПВС изредка, не должны беспокоиться.



time . com - Перевод Врачи долго считали ибупрофен и напроксен лучшими обезболивающими, но исследования показали другие результаты.и напроксен являются одними из популярных лекарств, которые принимают люди. Отпускаемые без рецепта, они могут облегчить кратковременную головную боль и боль в спине, а в более высоких дозах уменьшают воспаление хронических заболеваний, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит. Но недавние исследования ставят под сомнение их безопасность, причем настолько, что с 2015 года Администрация продуктов и медикаментов утвердила предупреждение, которое должно быть на этикетках этих лекарств, о влиянии их на риск развития сердечного приступа и инсульта.Эти так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) более всего связаны с сердечными приступами. Эти препараты должны были быть щадящими к желудку и кишечнику. Но оказалось, что польза для желудка«Я никогда не мог подумать о таких результатах», - говорит ведущий автор исследования, доктор Стивен Ниссен, председатель сердечно-сосудистой медицины в клинике Кливленда. «Весь мир в течение десяти лет говорил о том, что если вы должны принимать НПВС, то следует принимать напроксен, потому что он самый безопасный. Однако исследования показали, что ибупрофен опасен, напроксен менее опасен. Самым безопасным является целекоксиб».Однако для людей, которые принимают НПВС лишь изредка и короткий период времени, эти результаты не должны быть устрашающими. Исследование не включало здоровых людей, которые не имеют проблем с сердцем. Краткосрочное применение этих препаратов не имеет того эффекта, который типичен для людей с хроническими болями.Будут ли теперь продвигать целекоксиб для лечения хронических болевых состояний, пока не ясно. Страховые компании оплачивают ибупрофен и напроксен, так как исследования показывали, что они более эффективны в лечении симптомов боли. Настоящее же исследование не рассматривает эффективность целекоксиба по сравнению с другими препаратами, но показывает, что он безопасен для сердца.Это означает, что люди, которые должны принимать нестероидные противовоспалительные обезболивающие средства в течение длительных периодов, должны рассмотреть вопрос о приёме целекоксиба как о жизнеспособном варианте, так как он не увеличивает риск сердечных проблем и даже может снижать риск возникновения проблем с почками.Те же, кто принимает НПВС изредка, не должны беспокоиться.time . com - Перевод Адвентус