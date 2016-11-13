Папа Римский призвал к единству христиан.





«Как Епископ Рима и Преемник св. Петра, - сказал Папа, - осознавая ответственность, вверенную мне Господом, желаю вновь подчеркнуть, что единство христиан – это одна из главных моих забот, и я молюсь, дабы ее все больше разделял каждый крещеный».



Единство христиан – это существенная потребность нашей веры, потребность, исходящая из самой веры в Иисуса Христа.







«Мы взываем к единству потому, что взываем ко Христу. Мы хотим жить единством потому, что хотим следовать за Христом, жить Его любовью, вкушать тайну Его единства с Отцом, что и является сущностью Божественной любви».



В своей речи к участникам пленарной сессии Папского совета Святейший Отец назвал три «ложные модели единства».



Во-первых, единство – это не плод наших человеческих усилий или церковной дипломатии, но дар свыше. Наша задача, сказал Папа, - принять этот дар и сделать его видимым для всех. С этой точки зрения единство – это не столько цель, сколько путь «со своими темпами и ритмами, с замедлениями и ускорениями, а также остановками». Путь единства не отменяет конфликтов и не устраняет противоречий, наоборот, он может иногда усугубить непонимание.



Во-вторых, единство – это не единообразие.



«Когда богословские, литургические, духовные и канонические различия, получившие развитие в христианском мире, по-настоящему укоренены в апостольской традиции, они обогащают единство Церкви, а не угрожают ему. Пытаться подавить эти различия означает идти против Святого Духа, Который действует, обогащая общину верных разнообразием даров».



«Экуменическое задание, - уточнил Папа, - состоит в том, чтобы уважать законное разнообразие и стараться преодолеть расхождения, несовместимые с единством, которого желает Бог».



Наконец, третья ложная модель единства – это поглощение.



«Единство христиан не подразумевает экуменизма ´задним ходом´, требующего от кого-то отказа от собственной истории веры; не терпит оно и прозелитизма, который является настоящим ядом для экуменического движения».



В отличие от этих фальшивых моделей экуменизма, подлинный экуменизм означает сместить внимание с себя, с собственных аргументов и формулировок, на Слово Божье, Которое мы призваны слушать, принимать и свидетельствовать в мире.



«Поэтому разные христианские общины призваны не к конкуренции, а к сотрудничеству».



В конце своего обращения к Папскому совету по содействию христианскому единству Святейший Отец упомянул о недавней поездке в Лунд, где он почувствовал всю актуальность экуменического принципа, сформулированного Всемирным советом Церквей еще в 1952 году: «Вместе делать всё, за исключением тех случаев, когда глубокие трудности, связанные с убеждениями, заставляют действовать раздельно».



radiovaticana .va В полдень 10 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции участников пленарного заседания Папского совета по содействию христианскому единству, во главе с президентом Совета кардиналом Куртом Кохом.«Как Епископ Рима и Преемник св. Петра, - сказал Папа, - осознавая ответственность, вверенную мне Господом, желаю вновь подчеркнуть, что единство христиан – это одна из главных моих забот, и я молюсь, дабы ее все больше разделял каждый крещеный».Единство христиан – это существенная потребность нашей веры, потребность, исходящая из самой веры в Иисуса Христа.В своей речи к участникам пленарной сессии Папского совета Святейший Отец назвал три «ложные модели единства».Во-первых, единство – это не плод наших человеческих усилий или церковной дипломатии, но дар свыше. Наша задача, сказал Папа, - принять этот дар и сделать его видимым для всех. С этой точки зрения единство – это не столько цель, сколько путь «со своими темпами и ритмами, с замедлениями и ускорениями, а также остановками». Путь единства не отменяет конфликтов и не устраняет противоречий, наоборот, он может иногда усугубить непонимание.Во-вторых, единство – это не единообразие.«Экуменическое задание, - уточнил Папа, - состоит в том, чтобы уважать законное разнообразие и стараться преодолеть расхождения, несовместимые с единством, которого желает Бог».Наконец, третья ложная модель единства – это поглощение.В отличие от этих фальшивых моделей экуменизма, подлинный экуменизм означает сместить внимание с себя, с собственных аргументов и формулировок, на Слово Божье, Которое мы призваны слушать, принимать и свидетельствовать в мире.В конце своего обращения к Папскому совету по содействию христианскому единству Святейший Отец упомянул о недавней поездке в Лунд, где он почувствовал всю актуальность экуменического принципа, сформулированного Всемирным советом Церквей еще в 1952 году: «Вместе делать всё, за исключением тех случаев, когда глубокие трудности, связанные с убеждениями, заставляют действовать раздельно».radiovaticana .va