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Папа Римский призвал к единству христиан.

  
   
 
В полдень 10 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции участников пленарного заседания Папского совета по содействию христианскому единству, во главе с президентом Совета кардиналом Куртом Кохом.

«Как Епископ Рима и Преемник св. Петра, - сказал Папа, - осознавая ответственность, вверенную мне Господом, желаю вновь подчеркнуть, что единство христиан – это одна из главных моих забот, и я молюсь, дабы ее все больше разделял каждый крещеный».

Единство христиан – это существенная потребность нашей веры, потребность, исходящая из самой веры в Иисуса Христа.

Папа Римский призвал к единству христиан.


«Мы взываем к единству потому, что взываем ко Христу. Мы хотим жить единством потому, что хотим следовать за Христом, жить Его любовью, вкушать тайну Его единства с Отцом, что и является сущностью Божественной любви».

В своей речи к участникам пленарной сессии Папского совета Святейший Отец назвал три «ложные модели единства».

Во-первых, единство – это не плод наших человеческих усилий или церковной дипломатии, но дар свыше. Наша задача, сказал Папа, - принять этот дар и сделать его видимым для всех. С этой точки зрения единство – это не столько цель, сколько путь «со своими темпами и ритмами, с замедлениями и ускорениями, а также остановками». Путь единства не отменяет конфликтов и не устраняет противоречий, наоборот, он может иногда усугубить непонимание.

Во-вторых, единство – это не единообразие.

«Когда богословские, литургические, духовные и канонические различия, получившие развитие в христианском мире, по-настоящему укоренены в апостольской традиции, они обогащают единство Церкви, а не угрожают ему. Пытаться подавить эти различия означает идти против Святого Духа, Который действует, обогащая общину верных разнообразием даров».

«Экуменическое задание, - уточнил Папа, - состоит в том, чтобы уважать законное разнообразие и стараться преодолеть расхождения, несовместимые с единством, которого желает Бог».

Наконец, третья ложная модель единства – это поглощение.

«Единство христиан не подразумевает экуменизма ´задним ходом´, требующего от кого-то отказа от собственной истории веры; не терпит оно и прозелитизма, который является настоящим ядом для экуменического движения».

В отличие от этих фальшивых моделей экуменизма, подлинный экуменизм означает сместить внимание с себя, с собственных аргументов и формулировок, на Слово Божье, Которое мы призваны слушать, принимать и свидетельствовать в мире.

«Поэтому разные христианские общины призваны не к конкуренции, а к сотрудничеству».

В конце своего обращения к Папскому совету по содействию христианскому единству Святейший Отец упомянул о недавней поездке в Лунд, где он почувствовал всю актуальность экуменического принципа, сформулированного Всемирным советом Церквей еще в 1952 году: «Вместе делать всё, за исключением тех случаев, когда глубокие трудности, связанные с убеждениями, заставляют действовать раздельно».

radiovaticana .va



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