Когда бывает супер-Луна? | Знамения природы



Циклические фазы Луны.



Почти все знакомы с изменением внешнего вида Луны: как она изменяется от серпа до освещённой половины, в полную, а затем обратно через полумесяц к серпу. Эта картина меняется потому, что Луна вращается вокруг Земли. Когда Луна находится между Землёй и Солнцем, это новая луна, и вы не видите её в тот же день. Когда Луна находится на противоположной стороне Земли от Солнца, мы видим полную Луну, так как свет Солнца освещает почти всю её лицевую сторону. Полная последовательность фаз занимает примерно столько же времени, за сколько Луна делает оборот вокруг Земли – примерно около месяца.







По мере того, как Луна совершает свой ежемесячный путь вокруг нашей планеты, она идёт по эллиптической, а не круговой, орбите. Каждый объект в солнечной системе имеет подобную орбиту, включая движение Земли вокруг Солнца. В течение года Земля иногда ближе к Солнцу, а иногда более отдалена от него. То же происходит и с Луной – иногда она ближе к нам, а иногда дальше. Изменения пропорционально не велики: в перигее (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты Луны) Луна примерно на 10 процентов ближе к Земле, чем в апогее (наиболее удалённая от центра Земли точка околоземной орбиты Луны). В течение года расстояние Луны от Земли изменяется от 220000 миль до 253000 миль.



Время, затраченное Луной на переход из перигея до перигея (примерно 27,3 дня) короче, чем время, необходимое для смены всего цикла фаз (около 29,5 дней). Поскольку эти временные границы различны, фаза, при которой достигается перигей, изменяется. Иногда перигей достигается при полнолунии, а иногда – когда Луна находится в первой четверти или любой другой. Какая фаза Луны в момент перигея, такая величина Луны наблюдается с Земли.

В перигее Луна может выглядеть на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем в апогее полнолуния. Но это осложняется тем фактом, что наше зрение вводит нас в заблуждение и убеждает нас, что Луна выглядит больше, когда она находится ближе к горизонту, чем когда она выше в небе. Каждое полнолуние выглядит больше и ярче, независимо от того, случилось оно в перигее или апогее.

Так что же такое «супер-Луна»?



Впервые я услышал этот модный термин в 2011 году, и кто-нибудь должен был объяснить мне, что имеется в виду. Люди использовали его для описания полнолуния, которое наблюдалось в течение часа в перигее в марте того года. Перигей Луны также немного изменяется, и в марте 2011 года это было самое близкое к Земле расстояние того года.



Это было одно из редких событий – полнолуние происходит не просто в перигее, но в самом близком перигее года. Но у многих сложилось впечатление, что это было чрезвычайно редкое событие, и все бросились наблюдать и фотографировать зрелище этого якобы ультра-редкого состояния Луны. Хотя это событие происходит, по крайней мере, примерно один раз в год.



Правда в том, что такое близкое полнолуние, которое будет 14 ноября 2016 года, происходило в 1948 году, и в следующий раз Луна будет настолько близко к Земле в 2034 году. Но полнолуние этого месяца всего на 0,02 процентов ближе – всего 41 миля! – чем супер-Луна в марте 2011 года. Эти крошечные расстояния не дают заметной разницы во внешнем виде Луны.



Пожалуйста, выходите и наблюдайте полнолуние 14 ноября 2016 года. Если вы дружны с фотографированием, попытайтесь её запечатлеть. Только знайте, что вы можете это сделать и в другие годы вашей жизни. Так что не беспокойтесь, если вы пропустите это событие. Вы сможете увидеть супер-Луну в следующий раз.



livescience . com - перевод



Многие астрономы не любят использовать термин «супер-Луна», так как слухи преувеличивают факты, которые делают определённые полнолуния необычными. Большинство из того, что вы, вероятно, читали, могло ввести вас в заблуждение о том, что вам ожидать 14 ноября 2016 года и насколько это редкое событие. Зрелище восхитительное, бесспорно. Определённо стоит это увидеть. Но один раз в жизни? Это немного преувеличено.Циклические фазы Луны.Почти все знакомы с изменением внешнего вида Луны: как она изменяется от серпа до освещённой половины, в полную, а затем обратно через полумесяц к серпу. Эта картина меняется потому, что Луна вращается вокруг Земли. Когда Луна находится между Землёй и Солнцем, это новая луна, и вы не видите её в тот же день. Когда Луна находится на противоположной стороне Земли от Солнца, мы видим полную Луну, так как свет Солнца освещает почти всю её лицевую сторону. Полная последовательность фаз занимает примерно столько же времени, за сколько Луна делает оборот вокруг Земли – примерно около месяца.По мере того, как Луна совершает свой ежемесячный путь вокруг нашей планеты, она идёт по эллиптической, а не круговой, орбите. Каждый объект в солнечной системе имеет подобную орбиту, включая движение Земли вокруг Солнца. В течение года Земля иногда ближе к Солнцу, а иногда более отдалена от него. То же происходит и с Луной – иногда она ближе к нам, а иногда дальше. Изменения пропорционально не велики: в перигее (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты Луны) Луна примерно на 10 процентов ближе к Земле, чем в апогее (наиболее удалённая от центра Земли точка околоземной орбиты Луны). В течение года расстояние Луны от Земли изменяется от 220000 миль до 253000 миль.Время, затраченное Луной на переход из перигея до перигея (примерно 27,3 дня) короче, чем время, необходимое для смены всего цикла фаз (около 29,5 дней). Поскольку эти временные границы различны, фаза, при которой достигается перигей, изменяется. Иногда перигей достигается при полнолунии, а иногда – когда Луна находится в первой четверти или любой другой. Какая фаза Луны в момент перигея, такая величина Луны наблюдается с Земли.В перигее Луна может выглядеть на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем в апогее полнолуния. Но это осложняется тем фактом, что наше зрение вводит нас в заблуждение и убеждает нас, что Луна выглядит больше, когда она находится ближе к горизонту, чем когда она выше в небе. Каждое полнолуние выглядит больше и ярче, независимо от того, случилось оно в перигее или апогее.Так что же такое «супер-Луна»?Впервые я услышал этот модный термин в 2011 году, и кто-нибудь должен был объяснить мне, что имеется в виду. Люди использовали его для описания полнолуния, которое наблюдалось в течение часа в перигее в марте того года. Перигей Луны также немного изменяется, и в марте 2011 года это было самое близкое к Земле расстояние того года.Это было одно из редких событий – полнолуние происходит не просто в перигее, но в самом близком перигее года. Но у многих сложилось впечатление, что это было чрезвычайно редкое событие, и все бросились наблюдать и фотографировать зрелище этого якобы ультра-редкого состояния Луны. Хотя это событие происходит, по крайней мере, примерно один раз в год.Правда в том, что такое близкое полнолуние, которое будет 14 ноября 2016 года, происходило в 1948 году, и в следующий раз Луна будет настолько близко к Земле в 2034 году. Но полнолуние этого месяца всего на 0,02 процентов ближе – всего 41 миля! – чем супер-Луна в марте 2011 года. Эти крошечные расстояния не дают заметной разницы во внешнем виде Луны.Пожалуйста, выходите и наблюдайте полнолуние 14 ноября 2016 года. Если вы дружны с фотографированием, попытайтесь её запечатлеть. Только знайте, что вы можете это сделать и в другие годы вашей жизни. Так что не беспокойтесь, если вы пропустите это событие. Вы сможете увидеть супер-Луну в следующий раз.livescience . com - перевод Adventus





Другие новости:

Извержение вулкана, метеорит, Млечный Путь и Луна на одном снимке Украшения, Уайт Седьмая волна мобилизации может начаться в марте 2016 года Отчет Open Doors: За 13 лет из Ирака сбежали около 80 процентов христиан Наводнение в Эквадоре Жаркое лето 2010 года было самым жарким за 500 лет Скажите пожалуйста, когда закончится война? Когда станет хоть немного лучше ... Впечатляющее соответствие человеческих клеток и нейтронных звёзд.





Напечатать 414 |



