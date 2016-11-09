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В РПЦ МП прокомментировали победу Трампа

  
   
 
Московском патриархате уверены, что избрание республиканца президентом США повлияет на борьбу с мировым терроризмом.
Российское духовенство обрадовалось победе республиканца Дональда Трампа в президентских выборах и считают, что теперь улучшится вся система международных отношений. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ ПМ митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, пока еще не ясно, каким Трамп будет президентом и будут ли выполняться предвыборные обещания.
"Не думаю, что мы должны предаваться эйфории по поводу победы республиканского кандидата. Время покажет, каким он будет президентом, выполнит ли обещания, которые давал во время предвыборной кампании. Но с его избранием появляется надежда на улучшение всей системы международных отношений, на создание единой всемирной коалиции против терроризма", – рассказал Иларион.

Он также отметил, что сопернице Трампа от демократов Хиллари Клинтон не помогла даже активная поддержка действующего президента Барака Обамы.
"Выбор был не только между двумя личностями. По сути, американцам был поставлен вопрос: вы хотите, чтобы все оставалось, как было, или вы хотите перемен? И американский народ проголосовал за перемены", – считает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США. Российский лидер надеется, что с приходом республиканца в Белый дом российско-американские отношения выйдут из кризиса.

Как стало известно, новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп. В ходе голосования он набрал более 270 голосов – минимальный барьер для победы в выборах. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Позже кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах.



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