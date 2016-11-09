Украинские делегаты едут на завтрак с новым президентом США

2 февраля при поддержке Конгресса и Белого дома в Вашингтоне состоится Президентский молитвенный завтрак США, на который приглашены и украинские делегаты.



В этот раз он особо важен и интересен всему миру, поскольку на нем выступит новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Координировать украинскую делегацию, состоящую из 25 членов украинского парламента, будет народный депутат Верховной Рады Украины Павел Унгурян. Для него это не первая практика молитвенных завтраков - Павел посещал их еще при Буше-младшем и Бараке Обаме:

«Мы уже получили официальное приглашение на это грандиозное событие. Оно состоится как раз после инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января», - рассказал Павел.



По его словам, духовная атмосфера мероприятия, конечно, зависит от того, кто его проводит в должности президента. Но главное, что событие объединит представителей разных политических сил и конфессий вокруг духовных ценностей:

«Когда за одним столом депутаты из провластных партий и оппозиции размышляют о вечных духовных ценностях, об идеях Иисуса и молятся об укреплении веры, это действительно вдохновляет»,- говорит он.



О том, что ждет участников встречи в это раз, рассказал организатор Президентского молитвенного завтрака США Даг Берли:

«Насколько я знаю, Трамп верит в Бога и он в восторге от идеи проведения такого мероприятия. Поэтому с большими надеждами ждем этой встречи».

Даг уверен, что несмотря на ожесточенную борьбу между республиканцами и демократами во время президентской гонки, на завтраке они смогут объединиться вокруг имени Бога:

«Дело не в политике. Здесь все проблемы и конфликты уходят на второй план. Мы объединяемся вокруг идей Иисуса, который завещал нам-любить врагов своих, прощать друг друга. Поэтому будем молиться и прощать, благодарить Его за жертву, за грехи, которые Он забрал и за спасение »,-сказал Даг.

Стоит отметить, что Президентский молитвенный завтрак США хоть и знаковое событие, но имеет глубоко личностный характер. Поэтому список приглашенных не озвучивается ни до, ни после события. Известно только, что на нем соберутся 4000 людей из 175 стран мира. Это президенты стран, спикеры парламентов, конгрессмены, сенаторы США, национальные, религиозные лидеры, студенты, представители общественных организаций и бизнес-структур. Обычно перед приглашенными выступает президент США, а также почетный гость с речью, посвященной моральным ценностям общества. Среди которых в разное время были Мать Тереза и председатель американо-африканского фонда развития Верд Брэм, Тони Блэр, врач-нейрохирург Бен Карсон, всемирно известный режиссер Рэндал Уоллис и вокалист группы «U2» Боно.