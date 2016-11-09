Родители в Великобритании опасаются прививать веру детям

Новый опрос, проведенный в Великобритании, показал, что многие родители опасаются прививать веру детям, поскольку религиозные дети становятся изгоями и посмешищем в школах для одноклассников, сообщает сайт Седмица. Исследование, проведенное социологической службой ComRes по заказу аналитической службы Theos, изучающей религиозные и социальные проблемы британского общества, показало, что примерно четверть (точнее, 23 процента) респондентов испытывают страх, что их дети могут лишиться друзей и стать изгоями в школе, если одноклассники узнают об их вере и богобоязненности. Данные опроса, которым было охвачено 1013 родителей, в том числе 458 христиан, 113 представителей других религий и 423 неверующих, также позволили выяснить, что 26 процентов родителей, кроме того, еще и опасаются, что их дети «могут задать вопросы, на которые у меня нет ответов» в отношении веры. Кроме того, 34 процента родителей обеспокоены тем, что социальные сети и средства массовой информации оказывают куда более существенное влияние на духовное формирование и верования их детей, чем их собственные наставления и увещевания. Лишь чуть больше половины опрошенных заявили, что не испытывают никаких неудобств и проблем с вовлечением своих отпрысков в разговоры о вере, но при этом лишь около 40 процентов участников опроса признали, что когда-либо вообще вступали в разговоры о вере со своими детьми. «Именно родители оказывают самое серьезное влияние на детей в вопросах религии, и при этом решающее значение имеет искренность, чистота и глубина их собственной веры, - говорит Ник Спенсер, глава аналитической службы Theos. – В этой связи я должен отметить, что недостаточно просто называться христианином. Дети все чувствуют, и чем более серьезно относятся родители к собственной вере, тем больше они стремятся передать ее детям, и тем больше вероятность того, что и дети приобщатся к ней». Следует отметить, что в последние годы наметился хорошо документированный и резкий спад в общей религиозности населения Великобритании. Так, по данным одного из исследований за май этого года, впервые за всю историю страны численность неверующих превысила численность верующих христиан на территории Англии и Уэльса, хотя при этом в Шотландии и Северной Ирландии большинство населения все еще продолжает принадлежать к христианским церквам, по данным того же исследования. А наибольший урон понесли крупнейшие церкви страны, а именно римско-католическая церковь и государственная христианская церковь Англии (матерь-церковь всемирного Англиканского сообщества), как показал отчет «Социальные отношения британцев», согласно которому 40 процентов британцев, воспитанных в англиканской вере, во взрослом возрасте отказались от своей религии. «Больше всего поражает явный и постоянный рост в населении страны доли тех людей, которые числят себя «вне религии», - говорит Стефен Булливант, главный лектор по теологии и этике в католическом университете Святой Марии в Твикенхеме. – И главная движущая сила этого процесса – те люди, которые выросли в семьях, исповедующих ту или иную религию, а теперь не принадлежащие ни к одной из них. Не только в научных отчетах, но и в церквях мы тоже наблюдаем быстрый спад в численности как постоянных прихожан, так и так называемых «захожан», то есть посещающих церковь от случая к случаю. Причины этого явления нужно искать через исследования социологических аспектов современной религии и религиозности».