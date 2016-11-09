Депутаты Запорожского облсовета ополчились против «однополых партнерств»

Депутаты Запорожского областного совета потребовали сохранить семью в Конституции, вырезать из Трудового кодекса термин «сексуальная ориентация» и учредить должность Правительственного уполномоченного по вопросам семьи.



За это решение они проголосовали 31 октября на седьмой внеочередной сессии Запорожского областного совета седьмого созыва. Свое обращение они отправили Президенту Украины и ряду министерств.



Депутаты обеспокоены тем, что власть так и не определилась со стратегией развития и поддержки семьи. Такая стратегия, по мнению депутатов Запорожского областного совета, должна базироваться на традиционных для Украины духовно-нравственных ценностях и традиционном для украинского народа понимании семьи как союза мужчины и женщины.



Поэтому чиновники потребовали остановить процесс внесения изменений в Конституцию Украины и других нормативно-правовых актов в части искажения дефиниций семьи, брака, отцовства, материнства и детства.



Кроме этого, запорожские избранники обратили внимание на Кодекс законов о труде, в который включены словосочетания «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность». По их мнению, эти термины несут идеологические и антинаучные нагрузки и нужно не допустить включения этих терминов в текст проекта Трудового кодекса Украины, который сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде Украины.



Также депутаты выступили за исключение из Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года пунктов о намерениях легализовать в Украине однополые партнерства и популяризировать однополые сексуальные отношения.



И напоследок в Запорожье потребовали восстановить позицию Правительственного уполномоченного по вопросам семьи.



Инициатор обращения, депутат Запорожского областного совета Евгений Демьяненко, отметил: «Это очень важные вопросы, которые надо также поднимать и выносить на рассмотрение в областных и местных советах во всех областях Украины. Это покажет, что не только Запорожская область отстаивает семейные ценности и понимает, что семья должна быть между мужчиной и женщиной, а не как-то иначе, но и все государство имеет четкую позицию по защите института семьи».