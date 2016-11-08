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Ватикан напомнил китайским «катакомбникам» о недопустимости рукополагать епископов без согласия Папы

  
   
 
Хиротонии католических епископов во всем мире возможны лишь при согласии Святого Престола – об этом напомнил 7 ноября глава пресс-службы Ватикана Грег Бёрк, касаясь ситуации в так называемой «катакомбной» Церкви в Китае.

Пресс-секретарь Святого Престола признал, что в последнее время в не признанной Пекином католической общине, которую часто называют «катакомбной Церковью» было совершено от пяти до десяти епископских хиротоний, не согласованных с Ватиканом, сообщает Благовест.
В частности, речь идет о случае с «подпольным» епископом города Жэндин (провинция Хэбэй) Павлом Дон Гуаньхуа. 22 мая он заявил, что 11 лет назад он был тайно рукоположен во епископа без согласия Рима.

Когда эта информация поступила в Ватикан, епископа Дона попросили воздержаться от епископского служения, что он и делал до сентября. Однако в начале осени появились фотографии Павла Дона в митре и с епископским жезлом в руке; стало известно, что он – опять-таки без согласия Ватикана – рукоположил еще одного епископа.

13 сентября епископ Дон был отлучен от Католической Церкви latae sententiae – «по заранее вынесенному судебному решению», то есть автоматически, за незаконное рукоположение во епископы.

«Святой Престол не разрешает таких хиротоний и не был официально извещен о них, -- заявил Грег Бёрк. – Если такие хиротонии имели место, они явились тяжким нарушением канонического права».

По информации агентства Eglises d’Asie, за несколько последних лет в Китае без благословения Папы было совершено от пяти до десяти епископских хиротоний. «Катакомбники» пошли на эти шаги на фоне слухов о возможном соглашении между Ватиканом и Пекином. Если отношения между Римской Церковью и КНР нормализуются, аналитики не исключают, что Папа признает епископов «Китайской патриотической ассоциации», рукоположенных без его согласия.

Эксперты опасаются, что часть «катакомбников» не захочет воссоединиться с «патриотами», и это породит новый раскол среди китайских католиков.



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