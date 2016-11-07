Впечатляющее соответствие человеческих клеток и нейтронных звёзд.





Но согласно новому исследованию, мы имеем одно сходство: геометрию веществ, из которых мы состоим.

Исследователи обнаружили, что «корочка» (или внешние слои) нейтронной звезды имеет ту же форму, что и наши клеточные мембраны. Это может означать, что, несмотря на принципиальные различия, и люди и нейтронные звёзды подчинены одной и той же геометрии.

Посмотрите:







Две мощные силы работают друг против друга, стимулируя материю, которая состоит из различных частиц, структурировать себя в каркасный тип. Оказывается, подобные структуры очень похожи на структуры внутри биологических клеток. Это странное сходство впервые обнаружил в 2014 году биофизик Greg Huber из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, когда изучал уникальные формы нашей эндоплазматической сети – маленькие органеллы в наших клетках, которые производят белки и липиды. В то же время он увидел модели нейтронных звёзд, над которыми работал Chuk Horovitz, и был чрезвычайно удивлён, так как органеллы выглядели как структуры нейтронных звёзд.



Вы можете это увидеть:



Структура эндоплазматической сети (слева) в сравнении с нейтронными звёздами (справа).



Оба учёных объединили свои открытия для сравнения и сопоставления отличительных признаков между структурами. « У нейтронных звёзд мощная ядерная сила и электромагнитная сила являются фундаментальным вопросом квантовой механики. Внутри клетки силы, которые удерживают вместе мембраны, фундаментально энтропийны и имеют отношение к минимизации общей свободной энергии системы. На первый взгляд, они не могут сильно отличаться», - сказал Huber.



Хотя сходство это удивительно, и заставляет нас чувствовать загадочную связь с космосом, отличительные признаки означают важность открытия, потому что показывают, что две очень разные вещи – человеческие клетки и нейтронные звёзды – руководствуются одними и теми же геометрическими правилами, что мы только начинаем понимать.



Будут проводиться дальнейшие исследования, чтобы действительно выяснить, что здесь происходит, но это отправная точка, которая может помочь нам понять нечто фундаментальное о том, как устроена материя, и нам не терпится увидеть, куда это приведёт.



sott.net - Перевод



Если бы вы начали сравнивать себя с нейтронными звёздами, вы, вероятно, не нашли бы много общего. В конце концов, нейтронные звёзды – небесные тела с супер сильными магнитными полями – состоят из сжатых звёздных ядер, находятся на расстоянии многих световых лет от Земли и даже не видны в Netflix.Но согласно новому исследованию, мы имеем одно сходство: геометрию веществ, из которых мы состоим.Исследователи обнаружили, что «корочка» (или внешние слои) нейтронной звезды имеет ту же форму, что и наши клеточные мембраны. Это может означать, что, несмотря на принципиальные различия, и люди и нейтронные звёзды подчинены одной и той же геометрии.Посмотрите:Две мощные силы работают друг против друга, стимулируя материю, которая состоит из различных частиц, структурировать себя в каркасный тип. Оказывается, подобные структуры очень похожи на структуры внутри биологических клеток. Это странное сходство впервые обнаружил в 2014 году биофизик Greg Huber из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, когда изучал уникальные формы нашей эндоплазматической сети – маленькие органеллы в наших клетках, которые производят белки и липиды. В то же время он увидел модели нейтронных звёзд, над которыми работал Chuk Horovitz, и был чрезвычайно удивлён, так как органеллы выглядели как структуры нейтронных звёзд.Вы можете это увидеть:Структура эндоплазматической сети (слева) в сравнении с нейтронными звёздами (справа).Оба учёных объединили свои открытия для сравнения и сопоставления отличительных признаков между структурами. « У нейтронных звёзд мощная ядерная сила и электромагнитная сила являются фундаментальным вопросом квантовой механики. Внутри клетки силы, которые удерживают вместе мембраны, фундаментально энтропийны и имеют отношение к минимизации общей свободной энергии системы. На первый взгляд, они не могут сильно отличаться», - сказал Huber.Хотя сходство это удивительно, и заставляет нас чувствовать загадочную связь с космосом, отличительные признаки означают важность открытия, потому что показывают, что две очень разные вещи – человеческие клетки и нейтронные звёзды – руководствуются одними и теми же геометрическими правилами, что мы только начинаем понимать.Будут проводиться дальнейшие исследования, чтобы действительно выяснить, что здесь происходит, но это отправная точка, которая может помочь нам понять нечто фундаментальное о том, как устроена материя, и нам не терпится увидеть, куда это приведёт.sott.net - Перевод Адвентус