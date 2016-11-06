Даже Папа Римский не любит Дональда Трампа.





На Всемирной встрече народных движений в Ватикане в субботу, 5 ноября 2016 года, Папа Франциск говорил об опасности возведения стен для сдерживания людей и о «лжепророках, которые пользуются страхом и безнадежностью, чтобы продавать магические формулы ненависти и жестокости».

Звучит знакомо?



Франциск ни разу не упомянул имени Трампа, и его комментарии могли относиться и к другим лидерам. Но Трампу было трудно не принимать этого на свой счёт, когда Папа говорил о стенах.







«Ни одна тирания не может быть основана без наших слёз. Это ясно», - сказал Франциск на встрече, выступая на испанском языке. «Вся тирания – это террорист. И когда этот ужас, воспламенённый на перифериях погромами, грабежами, угнетением и несправедливостью, взрывается в центрах в форме насилия, включая ненавистные и трусливые намерения, граждане, которые ещё имеют некоторые права, соблазняются ложной безопасностью стен, физических или социальных – стен, которые защищают одних и изгоняют других».



В прошлом, Франциск был немного более резок в своих рассуждениях: «Человек, который думает только о строительстве стен, где бы они ни находились, а не о возведении мостов, не является христианином», - сказал Франциск журналистам в Феврале 2016 года.



В ответ на эту критику тогда Трамп назвал святого человека «бесчестным», и обвинил Мексику в использовании его в качестве пешки.



huffingtonpost.com Перевод -

Если вы когда-нибудь интересовались, каким ужасным должен быть человек, чтобы получить осуждение Папы Римского, посмотрите на кандидата в президенты Дональда Трампа.На Всемирной встрече народных движений в Ватикане в субботу, 5 ноября 2016 года, Папа Франциск говорил об опасности возведения стен для сдерживания людей и о «лжепророках, которые пользуются страхом и безнадежностью, чтобы продавать магические формулы ненависти и жестокости».Звучит знакомо?Франциск ни разу не упомянул имени Трампа, и его комментарии могли относиться и к другим лидерам. Но Трампу было трудно не принимать этого на свой счёт, когда Папа говорил о стенах.«Ни одна тирания не может быть основана без наших слёз. Это ясно», - сказал Франциск на встрече, выступая на испанском языке. «Вся тирания – это террорист. И когда этот ужас, воспламенённый на перифериях погромами, грабежами, угнетением и несправедливостью, взрывается в центрах в форме насилия, включая ненавистные и трусливые намерения, граждане, которые ещё имеют некоторые права, соблазняются ложной безопасностью стен, физических или социальных – стен, которые защищают одних и изгоняют других».В прошлом, Франциск был немного более резок в своих рассуждениях: «Человек, который думает только о строительстве стен, где бы они ни находились, а не о возведении мостов, не является христианином», - сказал Франциск журналистам в Феврале 2016 года.В ответ на эту критику тогда Трамп назвал святого человека «бесчестным», и обвинил Мексику в использовании его в качестве пешки.huffingtonpost.com Перевод - Adventus