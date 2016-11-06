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Даже Папа Римский не любит Дональда Трампа.

  
   
 
Если вы когда-нибудь интересовались, каким ужасным должен быть человек, чтобы получить осуждение Папы Римского, посмотрите на кандидата в президенты Дональда Трампа.

На Всемирной встрече народных движений в Ватикане в субботу, 5 ноября 2016 года, Папа Франциск говорил об опасности возведения стен для сдерживания людей и о «лжепророках, которые пользуются страхом и безнадежностью, чтобы продавать магические формулы ненависти и жестокости».
Звучит знакомо?

Франциск ни разу не упомянул имени Трампа, и его комментарии могли относиться и к другим лидерам. Но Трампу было трудно не принимать этого на свой счёт, когда Папа говорил о стенах.

Даже Папа Римский не любит Дональда Трампа.


«Ни одна тирания не может быть основана без наших слёз. Это ясно», - сказал Франциск на встрече, выступая на испанском языке. «Вся тирания – это террорист. И когда этот ужас, воспламенённый на перифериях погромами, грабежами, угнетением и несправедливостью, взрывается в центрах в форме насилия, включая ненавистные и трусливые намерения, граждане, которые ещё имеют некоторые права, соблазняются ложной безопасностью стен, физических или социальных – стен, которые защищают одних и изгоняют других».

В прошлом, Франциск был немного более резок в своих рассуждениях: «Человек, который думает только о строительстве стен, где бы они ни находились, а не о возведении мостов, не является христианином», - сказал Франциск журналистам в Феврале 2016 года.

В ответ на эту критику тогда Трамп назвал святого человека «бесчестным», и обвинил Мексику в использовании его в качестве пешки.

huffingtonpost.com Перевод - Adventus



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