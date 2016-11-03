Затянутые в кожу байкеры-адвентисты проповедуют об Иисусе в Аргентине

В Аргентине очень быстро развивается Адвентистское мотоциклетное служение, нацеленное на повышение осведомленности людей о Церкви адвентистов седьмого дня и обретение душ для Царства Небесного. Байкеры-адвентисты всегда ищут возможность находиться там, где людям нужна помощь.



Карлос Роман — длинноволосый мужчина с обветренным лицом, одетый в байкерский жилет и сапоги, неожиданно появился на субботнем богослужении в недавно посвященном храме Церкви адвентистов седьмого дня города Креспо, расположенного в центральной части Аргентины. Бывалый мотоциклист Карлос Роман выглядел необычно на фоне основной массы прихожан.



Когда Роман приехал в церковь г. Креспо и в следующую субботу, прихожанин общины и байкер Марсель Матто решил к нему подойти, сообщает Церковь АСД.



Матто узнал, что Роман оказался в церкви Креспо Норд после того, как прочитал в Библии четвертую заповедь. Он искал Церковь, которая поклоняется Богу в этот день. Также Роман мечтал о том, чтобы использовать свою любовь к мотоциклам, чтобы рассказывать о своей вновь обретенной вере.

Неформальная встреча двух байкеров стала первой из многих, когда Роман начал принимать участие в миссии адвентистов седьмого дня еще до дня своего крещения в августе прошлого года. Первые встречи, однако, не были бы продуктивными, если бы Матто, плотник по профессии, не объединился заранее с другими байкерами-адвентистами, чтобы организовать местный филиал Адвентистского мотоциклетного служения, поддерживающий служение Церкви и нацеленный на обеспечение духовных нужд байкеров и других обделенных вниманием социальных групп людей.



Адвентистское мотоциклетное служение было организовано в 2008 году группой пасторов и рядовых членов церкви в общине адвентистов седьмого дня города Форт Майерс в штате Флорида, США. Лозунг служения звучит так: «Каждая поездка совершается с миссионерской целью».



Согласно информации, представленной на сайте организации adventistmotorcycleministry.org, восемь лет спустя это развивающее служение расширилось до 15 филиалов в 15 штатах США, а также десятки других филиалов появились в других странах на пяти континентах. Люди, принимающие участие в этом служении, стремятся следовать по стопам Иисуса, удовлетворяя потребности людей там, где они находятся, служа также нуждам байкеров на их мероприятиях и встречах.



С самого начала «была достигнута договоренность о том, что Адвентистское мотоциклетное служение будет именно служением, а не клубом», говорится в разделе сайта, посвященном истории организации.



Участники служения обязуются не только вместе ездить на мотоциклах, но и стать причастниками «служения, нацеленного на повышение осведомленности людей о Церкви адвентистов седьмого дня и завоёвывать души для Царства Небесного —, говорится на сайте. — Наша миссия состоит в том, чтобы делиться Благой вестью, когда мы совершаем поездки с миссионерской целью».



Еще до официального открытия филиала в августе прошлого года его члены уже были хорошо известны в регионе тем, что всегда находились там, где людям нужна была помощь. Бейкеры всегда ищут возможности помочь ближним, раздавая пищу, предметы первой необходимости в бедных районах, одежду и игрушки в детских домах или посещая больных и людей, прикованных к постели, чтобы поддержать их и помолиться вместе с ними.

«Мы всегда ищем возможности для служения, — сказал Матто. — Мы готовы сотрудничать со всеми, будь это местная полиция, адвентистский госпиталь или любая другая организация, которая разделяет наши цели и наше желание служить».



Вполне понятно, что служение больше всего нацелено на встречи и свидетельство другим байкерам. Его участники посещают региональные мероприятия и встречи, чтобы общаться, молиться, раздавать христианскую литературу, давать советы по здоровому образу жизни своим собратьям байкерам. В начале сентября байкеры-адвентисты присутствовали на собрании 5 000 байкеров в парке города Диаманте, который находится в 20 км от г. Либертадор. Заручившись помощью студентов физиотерапевтического факультета адвентистского университета, байкеры разбили палатку для проведения выставки, предлагая ее посетителям советы по сохранению здоровой осанки, упражнения на растяжку и расслабляющий массаж десяткам байкеров, которые несколько дней добирались на это мероприятие.



Несколькими неделями ранее, 12 августа, на территории университета «Ривер Плейт» была проведена церемония открытия служения байкеров. Члены местного филиала получили в подарок кожаные жилетки, на которых хорошо было видно название этого служения и логотип Церкви адвентистов седьмого дня. Была произнесена молитва благословения.



Кульминацией церемонии стало крещение Карлоса Романа, байкера, который несколько месяцев тому назад пришел в местную адвентистскую общину города Креспо. Роман стал первым плодом миссионерской работы данной группы.