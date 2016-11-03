Адвентистский пастор перед евангельской программой помог спасти тонущего водителя

Пастор церкви Адвентистов седьмого дня в американском штате Массачусетс прыгнул в воду, чтобы спасти жизнь женщине за несколько часов до евангельской встречи.



Сесар Перозо, пастор церкви в Стоунхэме, 14 октября посетил Spy пруд в общественном парке в соседнем городе Арлингтоне, когда внедорожник, которым управляла Хелен Джойс, 68 лет, скатился вниз по насыпи и погрузился в воду.



В то время как его друг вызывал аварийные службы, за доли секунды Перозо принял решение прыгнуть в воду. Глубина водоема площадью 42 гектара достигает в самом глубоком месте 11 метров.



«Я должен был что-то сделать, чтобы спасти того, кто был в том автомобиле», — сказал Перозо Джону Брэдшоу, ведущему и директору программы «Так написано», организовавшему недалеко от Бостона евангельские встречи «Откровение сегодня», где он выступал.

Очевидцы записывали происходившее на свои сотовые телефоны и кричали с берега, давая советы Перозо.

Перозо сказал, что пока плыл, думал: «Если я смогу вытащить ее из автомобиля, то смогу спасти ее».



Доплыв до автомобиля, он увидел, что Джойс барабанила в окно. Он открыл дверь и, в то время, как вода набиралась в транспортное средство, кричал: «Вы должны выйти», как это было видно на видеозаписи происшествия, показанной по местному телевидению.



«На мгновение я подумал, что не смогу вытащить ее», — сказал Перозо Брэдшоу. «Автомобиль остановился приблизительно в 46 метрах (50 ярдах) от берега. Проблема состояла в том, что я не мог плыть как обычно, потому что намокшая одежда тянула меня вниз».

Джойс боялась. Она много раз повторяла, что не может плавать и желает остаться в автомобиле.

Перозо ответил: «У вас есть я. Я помогу Вам».

Но он начал уставать.



«На мгновение я подумал, что не смогу вытащить ее, — сказал Перозо. — Я был истощен. Я почувствовал, что мои мышцы отказываются действовать».

Перозо сумел схватить Джойс за руку и начал тащить ее. Но внезапно она выскользнула, поскольку в этот момент машина стала погружаться.

«Я не знал, покинула ли она машину или её затянуло вниз вместе с автомобилем, — сказал Перозо. — Все было так хорошо, я крепко держал ее!»

Опустошенный, истощенный и замерзший Перозо направился к берегу. А в это время к автомобилю плыл Дэвид Фрэсир из Боксфорда, Массачусетс.

Внезапно голова Джойс появилась над водой, и люди закричали: «Она здесь!».



Фрэсир подтолкнул Джойс плывшее рядом сиденье от автомобиля, сказав ей использовать его в качестве плавсредства. Другой человек, Кеннет Чепмен из Сиднея, Австралия, подплыл и помог Фрэсиру отбуксировать Джойс к берегу.



Добравшись до берега, спасатели стали, держась за руки вместе с Джойс, обернутой в одеяла, в то время как Фрэйзер молился.

Перозо сказал, что во время молитвы вновь пережил ужас, когда он потерял руку Джойс.



«Я почувствовал себя ужасно, когда потерял ее, — сказал он местным СМИ. — Когда мы все вместе молились, я держал ее за руку. Я не забываю славить Господа за то, что я вновь могу держать эту руку, и что она жива».



Перозо сказал, что это было чудо, что он остановился у водоема. Он фотографировал красивые места для церковной школы и остановился у пруда по рекомендации друга.



«Бог направил меня в нужное время в нужное место», — сказал он.

Дебра Маккинни Бэнкс, помощник руководителя отдела коммуникаций Атлантической унионной конференции, Североамериканский дивизион.

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org