  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Адвентистский пастор перед евангельской программой помог спасти тонущего водителя

  
   
 
Пастор церкви Адвентистов седьмого дня в американском штате Массачусетс прыгнул в воду, чтобы спасти жизнь женщине за несколько часов до евангельской встречи.

Сесар Перозо, пастор церкви в Стоунхэме, 14 октября посетил Spy пруд в общественном парке в соседнем городе Арлингтоне, когда внедорожник, которым управляла Хелен Джойс, 68 лет, скатился вниз по насыпи и погрузился в воду.

В то время как его друг вызывал аварийные службы, за доли секунды Перозо принял решение прыгнуть в воду. Глубина водоема площадью 42 гектара достигает в самом глубоком месте 11 метров.

«Я должен был что-то сделать, чтобы спасти того, кто был в том автомобиле», — сказал Перозо Джону Брэдшоу, ведущему и директору программы «Так написано», организовавшему недалеко от Бостона евангельские встречи «Откровение сегодня», где он выступал.
Очевидцы записывали происходившее на свои сотовые телефоны и кричали с берега, давая советы Перозо.
Перозо сказал, что пока плыл, думал: «Если я смогу вытащить ее из автомобиля, то смогу спасти ее».

Доплыв до автомобиля, он увидел, что Джойс барабанила в окно. Он открыл дверь и, в то время, как вода набиралась в транспортное средство, кричал: «Вы должны выйти», как это было видно на видеозаписи происшествия, показанной по местному телевидению.

«На мгновение я подумал, что не смогу вытащить ее», — сказал Перозо Брэдшоу. «Автомобиль остановился приблизительно в 46 метрах (50 ярдах) от берега. Проблема состояла в том, что я не мог плыть как обычно, потому что намокшая одежда тянула меня вниз».
Джойс боялась. Она много раз повторяла, что не может плавать и желает остаться в автомобиле.
Перозо ответил: «У вас есть я. Я помогу Вам».
Но он начал уставать.

«На мгновение я подумал, что не смогу вытащить ее, — сказал Перозо. — Я был истощен. Я почувствовал, что мои мышцы отказываются действовать».
Перозо сумел схватить Джойс за руку и начал тащить ее. Но внезапно она выскользнула, поскольку в этот момент машина стала погружаться.
«Я не знал, покинула ли она машину или её затянуло вниз вместе с автомобилем, — сказал Перозо. — Все было так хорошо, я крепко держал ее!»
Опустошенный, истощенный и замерзший Перозо направился к берегу. А в это время к автомобилю плыл Дэвид Фрэсир из Боксфорда, Массачусетс.
Внезапно голова Джойс появилась над водой, и люди закричали: «Она здесь!».

Фрэсир подтолкнул Джойс плывшее рядом сиденье от автомобиля, сказав ей использовать его в качестве плавсредства. Другой человек, Кеннет Чепмен из Сиднея, Австралия, подплыл и помог Фрэсиру отбуксировать Джойс к берегу.

Добравшись до берега, спасатели стали, держась за руки вместе с Джойс, обернутой в одеяла, в то время как Фрэйзер молился.
Перозо сказал, что во время молитвы вновь пережил ужас, когда он потерял руку Джойс.

«Я почувствовал себя ужасно, когда потерял ее, — сказал он местным СМИ. — Когда мы все вместе молились, я держал ее за руку. Я не забываю славить Господа за то, что я вновь могу держать эту руку, и что она жива».

Перозо сказал, что это было чудо, что он остановился у водоема. Он фотографировал красивые места для церковной школы и остановился у пруда по рекомендации друга.

«Бог направил меня в нужное время в нужное место», — сказал он.
Дебра Маккинни Бэнкс, помощник руководителя отдела коммуникаций Атлантической унионной конференции, Североамериканский дивизион.
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org



Другие новости:
  • Приключения миссионера-пилота
  • Несмотря на штормовую погоду, в Бердянске состоялось крещение четырех челов ...
  • Адвентист стал верховным судьей Кении
  • Дорога в лес
  • Молитвы о создании семьи
  • Пастор из США: алкоголь нужно воспринимать как наркотик
  • Выбор Давида
  • На Донетчине впервые за время вооруженного конфликта разрушен адвентистский ...



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 