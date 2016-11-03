В России проверят Новый Завет и Псалтырь на экстремизм

6 ноября 2016 года в Выборгском городском суде состоятся слушания по делу о проверке книг Нового Завета и Псалтирь на предмет того, являются ли они экстремистской литературой.



Еще в июле 2016 года Ассоциация евангельских христиан «Гедеон» хотела ввести в Россию Новый Завет и Псалтирь, которые известная в христианском мире миссия «Гедеон» уже много лет раздает по всей стране.



Однако Выборгская таможня потребовала провести «психолого-лингвистическую экспертизу печатной продукции», то есть библейских книг. Все остальные правила провоза книг миссией были соблюдены.



13 июля 2016 года начальник таможенного поста Брусничное Сергей Ленин мотивировал отказ выдать Новый Завет тем, что «не были представлены сведения о том, что перемещаемая печатная продукция не содержит информации, подпадающей под определения, содержащиеся в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»».

Как отмечают адвокаты, представляющие интересы миссии «Гедеон», Анатолий Пчелинцев и Инна Загребина, таможня полностью проигнорировала поправки в Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».



В 2015 году по инициативе президента РФ В.В. Путина и главы Чечни Р. Кадырова в закон были внесены положения о том, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами (статья 3.1. указанного Федерального закона).

Это означает, что в принципе у таможни не должно было возникнуть вопросов к христианской литературе, которая является частью Библии.

Помимо этого, миссия «Гедеон» представила начальнику таможни экспертное заключение кафедры религиоведения Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, в котором приводится развернутое обоснование того, что книга Новый Завет и Псалтирь являются частями Библии.



Заключение было сделано еще несколько лет назад.



Таможенники оказались по неизвестным причинам глухи к аргументам христианской миссии.

Учитывая, что таможня требовала дополнительные документы, странно, что было проигнорировано заключение религиоведа. В итоге стоянка автомобиля с книгами довольно дорого обошлась миссии.



Двадцать тысяч книг пришли в негодность из-за влаги во время нахождения в автомобилях, а тираж пришлось отправить обратно в Финляндию. У представителей миссии и адвокатов сложилось впечатление, что именно такого результата и добавились представители Выборгской таможни.

Случайностью произошедшее объяснить сложно. Миссия «Гедеон» на протяжении 12 лет печатает Новый Завет и Псалтирь в типографии Святого Михаила Международной Христианской Миссии «Гедеон» (г. Миккели, Финляндия).



Небольшие книги Нового Завета и Псалтири в синем переплете хорошо знает большинство верующих, и десятки тысяч людей разных конфессий имеют у себя дома бесплатные издания миссии «Гедеон». В основном, эта миссия работает с церквями Союза евангельских христиан-баптистов, который в 2016 году вместе с православными торжественно отмечает 140-летие Синодального перевода Библии.



В настоящее время в нарушение здравого смысла и российского законодательства Новый Завет, изданный за рубежом, по существу запретили к ввозу в Россию.



Можно списывать подобные случаи на невежество чиновников, полицейских, таможенников и отдельные злоупотребления. Но это сильно упрощает и не объясняет ситуации, поскольку начальник таможни, конечно, знает, что такое Новый Завет, но он также знает, что все религиозное (общины, литература, проповедь) в России, благодаря ужесточению законодательства, находится под подозрением.