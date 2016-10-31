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Герпес. Как справиться с ранками от холода?

  
   
 
Герпес. Как справиться с ранками от холода?
Вы целуете своих родственников и друзей и вместе обедаете за одним столом. Праздник заканчивается, и вы остаетесь с неприятным сюрпризом – ранка на губах.

Эти ранки вызваны вирусом простого герпеса, и передаются от человека к человеку через поцелуй, столовые приборы или полотенце. Некоторые счастливчики подхватывают вирус, но герпес у них никогда не проявляется. Другие ощущают покалывание на губах, а затем появляются маленькие красные волдыри вокруг губ (они также могут быть на подбородке, щеках, ноздрях, на нёбе и дёснах). Пузырьки растут, лопаются и покрываются корочкой.

Герпес. Как справиться с ранками от холода?


К сожалению, как только вы заразились вирусом герпеса, он остается в вашем организме всю оставшуюся жизнь, и ранки могут возникать в любое время, хотя, как правило, вызываются стрессом, лихорадкой, солнечной жарой, простудой или гриппом. Первая вспышка длится обычно дольше, до трёх недель. Последующие приступы продолжаются от одной до двух недель.

Даже если вы не можете избавиться от вируса навсегда, вы можете лечить симптомы местными противогерпесными анестетиками и кремами, которые уменьшают боль и зуд, смягчают кожу. Врач может выписать вам рецепт на оральные противогерпесные препараты, но они приносят пользу только при первых признаках зуда и покалывания, но не эффективны при появлении ранок. Также можно принимать противовирусные препараты, если вы страдаете от стойкого герпеса.
Так как вирус очень заразен, проявляйте особую осторожность во время появления язвочек: тщательно мойте руки после того, как прикасались к лицу или наносили лекарство, выбрасывайте зубную щётку после того, как рана заживёт.

iuhealth.org Перевод Adventus




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