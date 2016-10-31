8-летний христианин стал жертвой обвинений в богохульстве

В Пакистане с восьмилетнего мальчика-христианина, имя которого не называется, сняли обвинение в богохульстве. Ребенка и его мать обвинили в сжигании страниц Корана в пакистанском городе Кветта на прошлой неделе, 20 октября, сообщает 316NEWS со ссылкой на blagovest-info.ru.



По данным благотворительной организации CLAAS (Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement), помогающей преследуемым в Пакистане христианам, арест мальчика и его матери вызвал протест со стороны как христианских, так и мусульманских политиков. Спустя день после начала кампании за освобождение женщины и ее сына арестованных выпустили. С них сняли все обвинения, предъявив их неизвестным лицам, сообщает NEWSru.com.



Директор CLAAS Насир Саид отметил, что это не первый случай, когда в Пакистане ребенка обвиняют в богохульстве. Широко известна история 14-летней девочки-христианки Римшы Масих, которую в 2012 году арестовали после заявления имама одной из мечетей Халида Чишти о том, что она сожгла несколько страниц из Корана. Позже самого духовного лидера задержали по обвинению в даче ложных показаний, поскольку несколько свидетелей рассказали, как священнослужитель сам подсунул ребенку несколько листов в стопку бумаги, которая предназначалась для того, чтобы развести костер. В результате девочку выпустили под залог, а позже оправдали по всем пунктам обвинения.



По словам главы правозащитной организации, возможно, восьмилетний мальчик, которого обвинили в богохульстве вместе с матерью, даже никогда раньше не слышал этого слова. «К сожалению, это худший пример ненависти и нетерпимости по отношению к христианам и обращения с ними в Пакистане», — заявил Саид.



По его словам, правительство Пакистана должно изучить подобные случаи и принять соответствующие меры для внесения изменений, необходимых для прекращения злоупотребления законом о богохульстве. «Международное сообщество постоянно выражает свою обеспокоенность и призывает к поправкам», — отметил глава CLAAS.



Христиане составляют всего 4% населения Пакистана. Они нередко подвергаются гонениям со стороны местных мусульман-суннитов, которые считают еретиками не только христиан, но и единоверцев, исповедующих иные версии ислама.