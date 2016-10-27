Скандинавские епископы против празднования 500-я Реформации

Епископская конференция северных стран опубликовала пастырское послание, прочитанное в минувшую субботу в приходах Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии. Скандинавские католические епископы пишут, что, несмотря на все разумные объяснения, Реформация создала раскол в христианстве, принёсший страдания, которые длятся по сей день, пишет Протестант. Из-за этого разделения Католическая церковь в странах Северной Европы возродилась только после нескольких столетий, следовательно, «500-летие Реформации не может быть празднованием, но воспоминанием в духе покаяния». В послании, опубликованном в день святой Терезы из Авилы под названием «От конфликта к единству», звучит вопрос о том, «как возрастать вместе в вере, надежде и любви». Католические епископы выражают решимость «продолжать идти совместным путём примирения с нашими лютеранскими братьями и сёстрами и сделать всё возможное, чтобы достичь единства». Сформулировав некоторые центральные пункты доктрины католического вероисповедания, епископы предлагают заново «пять императивов» для Северной Европы, которые содержались в одноимённом католическо-лютеранском совместном документе от 2013 года. В пастырском послании раздаётся призыв ко всем католикам сопровождать в молитве подготовку визита Папы Франциска, который прибудет в конце этого месяца в Швецию. В конце документа скандинавские епископы заявляют: «Несмотря на остающиеся различия, мы уверены, что с Божьей благодатью можно найти пути к единству».