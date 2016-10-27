  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Адвентист стал верховным судьей Кении

  
 
27 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Судья — адвентист седьмого дня, который отказывается работать по субботам, был приведен к присяге в качестве главного судьи Верховного Суда Кении. Отмечается, что впервые член церкви осуществляет контроль над верховным судом страны, пишет Протестант. Председатель Верховного суда Дэвид Марага пригласил Блазьоуса Ругури, президента Центрально-восточного Африканского дивизиона адвентистской церкви, территория которого включает Кению, в свой кабинет для молитвы посвящения прежде, чем он приступит к своим новым обязанностям. «Как убежденный христианин, я решил, что прежде чем я начну исполнять свои новые обязанности главного судьи, я буду молиться и благодарить Бога за то, что Он привел меня сюда издалека», — сказал Марага, когда сопровождал Ругури и других адвентистских лидеров и судей в свой кабинет. «Главный судья» — акроним «председательствующего судьи». «Я приехал с руководителями церкви АСД и призываю доктора Ругури совершить молитвенное служение», — сказал Марага, — сообщила газета Daily Nation Кении. Ругури заявил в четверг, что судья является человеком молитвы и примером верности для всех адвентистов. «Молитва для него на первом месте, — сказал Ругури Adventist Review. — Он не спешил начинать свое новое служение, пока не пригласил Бога сопровождать его на этом пути». 64-летний Марага был приведен к присяге в среду во время церемонии в Доме Правительства, официальной резиденции президента Кении Ухуру Кеньятта, в столице африканской страны, Найроби. Кеньятта поддержал кандидатуру Мараги, судьи апелляционного суда, вместе с семью членами Верховного Суда по рекомендации Комиссии судебной службы, которая состоит из членов Верховного суда и других судебных экспертов. Прежний главный судья ушел в отставку в начале этого года. Марага попал в заголовки газет в конце августа, когда сказал Комиссии судебной службы во время процесса проверки, что его вера всегда будет выше работы. «Для меня было бы очень трудно сидеть в субботу, чтобы слушать дело», сказал тогда Марага, ответив на вопрос члена комиссии о гипотетической ситуации. «Я предпочел бы поговорить с моими коллегами в суде, чтобы согласовать ситуацию со мной и освободить меня от заседания, если слушание продолжается до субботы». Марага сказал, что он поклоняется Богу в церкви по субботам, в библейский день покоя — седьмой день. Национальный парламент Кении дал окончательное согласие на назначение Марага во вторник. Он, как ожидают, будет служить на этом посту до достижения возраста обязательного выхода на пенсию — 70 лет. Ругури, который также молился в начале церемонии приведения к присяге, заявил, что адвентисты Кении взволнованы вестью о назначении члена церкви в Верховный суд. Адвентист стал верховным судьей Кении«Существует глубокая уверенность в том, что благодаря верности Богу, он будет верен народу, верен стране, и будет служить по-настоящему справедливо и честно, — сказал он. — Церковь в Кении очень счастлива, и в то же время очень смущена». В адвентистской церкви Кении 867 000 членов, объединенных приблизительно в 9 000 общин по всей стране, население которой 44,3 миллиона. Христиане составляют приблизительно 82 процента населения, причем второй по величине группой являются мусульмане — 11 процентов, или 4,3 миллиона человек. Ругури призвал молиться о Марага, о котором он сказал, что многие кенийцы надеются, что он поможет правительству, поскольку борется с коррупцией. «Вся страна ожидает от него многого, — сказал он. — Многие из нас желают его избрания, и по-настоящему просят Бога быть с ним, чтобы он мог остаться верным их ожиданиям». Адвентисты седьмого дня в прошлом служили в качестве судей, но ни один из них не руководил Верховным Судом страны. Адвентистка Мэри Ангоа ранее служила судьей в Верховном Суде Кении, и Даниэль Давид Нтанда Нсереко из Уганды в настоящее время — судья Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. В Папуа — Новой Гвинее Джибуна Гиббс Салика служит в качестве заместителя главного судьи Верховного суда южной части Тихого океана. Возвышение Мараги до должности верховного судьи должно напомнить всем адвентистам о необходимости оставаться верными Богу, сказал Ругури. «Поскольку мы продолжаем практиковать свою веру в этом мире, нужно знать, что мы находимся под пристальным вниманием и являемся объектом наблюдения со стороны общественности», — сказал он. «Мы никогда не знаем, когда можем быть призваны, чтобы исполнить такое ответственное и важное служение, как это, — сказал он. — Мы должны просто проводить нашу христианскую жизнь усердно и тщательно, и тогда мы сможем хорошо послужить, когда нас призовут».



Другие новости:
  • Кенийский судья Давид Марага отказывается работать по субботам
  • В Кении в связи с убийством 147 студентов арестованы 5 человек
  • Нетаниягу: Мы вместе будем стоять в борьбе против терроризма
  • Пять христиан убиты экстремистами в Кении
  • В Австрии обсуждается вопрос о законности объявления Страстной пятницы выхо ...
  • Апелляция на смертный приговор христианке Асии Биби отложена
  • Верховный суд Канады запретил молитвы на городских советах
  • Верховный суд США легализовал однополые браки по всей стране



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 