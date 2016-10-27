Адвентист стал верховным судьей Кении

Судья — адвентист седьмого дня, который отказывается работать по субботам, был приведен к присяге в качестве главного судьи Верховного Суда Кении. Отмечается, что впервые член церкви осуществляет контроль над верховным судом страны, пишет Протестант. Председатель Верховного суда Дэвид Марага пригласил Блазьоуса Ругури, президента Центрально-восточного Африканского дивизиона адвентистской церкви, территория которого включает Кению, в свой кабинет для молитвы посвящения прежде, чем он приступит к своим новым обязанностям. «Как убежденный христианин, я решил, что прежде чем я начну исполнять свои новые обязанности главного судьи, я буду молиться и благодарить Бога за то, что Он привел меня сюда издалека», — сказал Марага, когда сопровождал Ругури и других адвентистских лидеров и судей в свой кабинет. «Главный судья» — акроним «председательствующего судьи». «Я приехал с руководителями церкви АСД и призываю доктора Ругури совершить молитвенное служение», — сказал Марага, — сообщила газета Daily Nation Кении. Ругури заявил в четверг, что судья является человеком молитвы и примером верности для всех адвентистов. «Молитва для него на первом месте, — сказал Ругури Adventist Review. — Он не спешил начинать свое новое служение, пока не пригласил Бога сопровождать его на этом пути». 64-летний Марага был приведен к присяге в среду во время церемонии в Доме Правительства, официальной резиденции президента Кении Ухуру Кеньятта, в столице африканской страны, Найроби. Кеньятта поддержал кандидатуру Мараги, судьи апелляционного суда, вместе с семью членами Верховного Суда по рекомендации Комиссии судебной службы, которая состоит из членов Верховного суда и других судебных экспертов. Прежний главный судья ушел в отставку в начале этого года. Марага попал в заголовки газет в конце августа, когда сказал Комиссии судебной службы во время процесса проверки, что его вера всегда будет выше работы. «Для меня было бы очень трудно сидеть в субботу, чтобы слушать дело», сказал тогда Марага, ответив на вопрос члена комиссии о гипотетической ситуации. «Я предпочел бы поговорить с моими коллегами в суде, чтобы согласовать ситуацию со мной и освободить меня от заседания, если слушание продолжается до субботы». Марага сказал, что он поклоняется Богу в церкви по субботам, в библейский день покоя — седьмой день. Национальный парламент Кении дал окончательное согласие на назначение Марага во вторник. Он, как ожидают, будет служить на этом посту до достижения возраста обязательного выхода на пенсию — 70 лет. Ругури, который также молился в начале церемонии приведения к присяге, заявил, что адвентисты Кении взволнованы вестью о назначении члена церкви в Верховный суд. Адвентист стал верховным судьей Кении«Существует глубокая уверенность в том, что благодаря верности Богу, он будет верен народу, верен стране, и будет служить по-настоящему справедливо и честно, — сказал он. — Церковь в Кении очень счастлива, и в то же время очень смущена». В адвентистской церкви Кении 867 000 членов, объединенных приблизительно в 9 000 общин по всей стране, население которой 44,3 миллиона. Христиане составляют приблизительно 82 процента населения, причем второй по величине группой являются мусульмане — 11 процентов, или 4,3 миллиона человек. Ругури призвал молиться о Марага, о котором он сказал, что многие кенийцы надеются, что он поможет правительству, поскольку борется с коррупцией. «Вся страна ожидает от него многого, — сказал он. — Многие из нас желают его избрания, и по-настоящему просят Бога быть с ним, чтобы он мог остаться верным их ожиданиям». Адвентисты седьмого дня в прошлом служили в качестве судей, но ни один из них не руководил Верховным Судом страны. Адвентистка Мэри Ангоа ранее служила судьей в Верховном Суде Кении, и Даниэль Давид Нтанда Нсереко из Уганды в настоящее время — судья Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. В Папуа — Новой Гвинее Джибуна Гиббс Салика служит в качестве заместителя главного судьи Верховного суда южной части Тихого океана. Возвышение Мараги до должности верховного судьи должно напомнить всем адвентистам о необходимости оставаться верными Богу, сказал Ругури. «Поскольку мы продолжаем практиковать свою веру в этом мире, нужно знать, что мы находимся под пристальным вниманием и являемся объектом наблюдения со стороны общественности», — сказал он. «Мы никогда не знаем, когда можем быть призваны, чтобы исполнить такое ответственное и важное служение, как это, — сказал он. — Мы должны просто проводить нашу христианскую жизнь усердно и тщательно, и тогда мы сможем хорошо послужить, когда нас призовут».