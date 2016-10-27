Трава долголетия

Билет в долгую жизнь может расти в вашем саду.
В Acciaroli, деревушке в Южной Италии, огромное разнообразие розмарина присутствует в каждом блюде. Почти все местные жители живут до 100 лет и дольше, менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других возникающих с возрастом болезней, и имеют исключительное функционирование мозга в столетнем возрасте. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Римского университета думают, что одной из причин этого является розмарин. Окончательные результаты исследования были представлены на конференции в Италии в сентябре 2016 года.Розмарин улучшает работу мозга
, - говорит исследователь Алан Майзель.
Диетолог Кристин Киркпатрик из Кливлендской клиники говорит, что преимущества свежего розмарина связаны с его эфирными маслами. По её оценкам, потребляя 2 столовые ложки любого сорта розмарина, свежего или приготовленного, несколько раз в неделю достаточно, чтобы оценить улучшение здоровья.Вот пять способов употребления розмарина.
1. Тушите мясо с мелко нарезанным розмарином, чесноком и оливковым маслом.
2. Запекайте картофель с мелко нарезанным розмарином, чесноком и оливковым маслом.
3. Добавляйте розмарин в супы.
4. Готовьте овощные рагу с розмарином.
5. Попробуйте добавить розмарин в ваши десерты. Розмарин и шоколад хорошо сочетаются вместе.
nypost.com Перевод www.adventus.info