Трава долголетия





В Acciaroli, деревушке в Южной Италии, огромное разнообразие розмарина присутствует в каждом блюде. Почти все местные жители живут до 100 лет и дольше, менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других возникающих с возрастом болезней, и имеют исключительное функционирование мозга в столетнем возрасте. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Римского университета думают, что одной из причин этого является розмарин. Окончательные результаты исследования были представлены на конференции в Италии в сентябре 2016 года.



Розмарин улучшает работу мозга, - говорит исследователь Алан Майзель.



Диетолог Кристин Киркпатрик из Кливлендской клиники говорит, что преимущества свежего розмарина связаны с его эфирными маслами. По её оценкам, потребляя 2 столовые ложки любого сорта розмарина, свежего или приготовленного, несколько раз в неделю достаточно, чтобы оценить улучшение здоровья.







Вот пять способов употребления розмарина.

1. Тушите мясо с мелко нарезанным розмарином, чесноком и оливковым маслом.

2. Запекайте картофель с мелко нарезанным розмарином, чесноком и оливковым маслом.

3. Добавляйте розмарин в супы.

4. Готовьте овощные рагу с розмарином.

5. Попробуйте добавить розмарин в ваши десерты. Розмарин и шоколад хорошо сочетаются вместе.



nypost.com Перевод Билет в долгую жизнь может расти в вашем саду.В Acciaroli, деревушке в Южной Италии, огромное разнообразие розмарина присутствует в каждом блюде. Почти все местные жители живут до 100 лет и дольше, менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других возникающих с возрастом болезней, и имеют исключительное функционирование мозга в столетнем возрасте. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Римского университета думают, что одной из причин этого является розмарин. Окончательные результаты исследования были представлены на конференции в Италии в сентябре 2016 года., - говорит исследователь Алан Майзель.Диетолог Кристин Киркпатрик из Кливлендской клиники говорит, что преимущества свежего розмарина связаны с его эфирными маслами. По её оценкам, потребляя 2 столовые ложки любого сорта розмарина, свежего или приготовленного, несколько раз в неделю достаточно, чтобы оценить улучшение здоровья.1. Тушите мясо с мелко нарезанным розмарином, чесноком и оливковым маслом.2. Запекайте картофель с мелко нарезанным розмарином, чесноком и оливковым маслом.3. Добавляйте розмарин в супы.4. Готовьте овощные рагу с розмарином.5. Попробуйте добавить розмарин в ваши десерты. Розмарин и шоколад хорошо сочетаются вместе.nypost.com Перевод www.adventus.info