Почему лжецы продолжают лгать





Один раз лжец – всегда лжец, говорит старая поговорка. Исследователи проследили, как работает мозг во время лжи. Исследование, проведённое Tali Sharot из отдела экспериментальной психологии в университетском колледже Лондона и её коллегами, опубликовано в Nature Neuroscience.



Ученые обнаружили, что когда люли были нечестными, активность в части мозга, называемой мозжечковой миндалиной – центр обработки эмоций и возбуждения – изменялась. Чем больше человек лгал, тем меньше активировались мозжечковые миндалины, что было видно на МРТ. Исследователи даже смогли зафиксировать, как каждая последующая ложь приводила к снижению активности миндалины.



Открытие биологии возвращает нас к родительским наставлениям: за одной ложью всегда следует другая.







health.com Перевод Ученые теперь могут объяснить, почему ложь порождает ещё большую ложь – как мозг реагирует на выдумки.Один раз лжец – всегда лжец, говорит старая поговорка. Исследователи проследили, как работает мозг во время лжи. Исследование, проведённое Tali Sharot из отдела экспериментальной психологии в университетском колледже Лондона и её коллегами, опубликовано в Nature Neuroscience.Ученые обнаружили, что когда люли были нечестными, активность в части мозга, называемой мозжечковой миндалиной – центр обработки эмоций и возбуждения – изменялась. Чем больше человек лгал, тем меньше активировались мозжечковые миндалины, что было видно на МРТ. Исследователи даже смогли зафиксировать, как каждая последующая ложь приводила к снижению активности миндалины.Открытие биологии возвращает нас к родительским наставлениям: за одной ложью всегда следует другая.health.com Перевод www.adventus.info