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Почему лжецы продолжают лгать

  
 
27 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Ученые теперь могут объяснить, почему ложь порождает ещё большую ложь – как мозг реагирует на выдумки.

Один раз лжец – всегда лжец, говорит старая поговорка. Исследователи проследили, как работает мозг во время лжи. Исследование, проведённое Tali Sharot из отдела экспериментальной психологии в университетском колледже Лондона и её коллегами, опубликовано в Nature Neuroscience.

Ученые обнаружили, что когда люли были нечестными, активность в части мозга, называемой мозжечковой миндалиной – центр обработки эмоций и возбуждения – изменялась. Чем больше человек лгал, тем меньше активировались мозжечковые миндалины, что было видно на МРТ. Исследователи даже смогли зафиксировать, как каждая последующая ложь приводила к снижению активности миндалины.

Открытие биологии возвращает нас к родительским наставлениям: за одной ложью всегда следует другая.

Почему лжецы продолжают лгать


health.com Перевод www.adventus.info



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