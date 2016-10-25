Патриарх Кирилл назвал сектантами тех, кто против строительства храмов в парках





Патриарх отдельно упомянул протестующих против против вырубки парка Торфянка: «Сегодня с таким же ожесточением эти люди борются не с храмом, а с крестом. Так может изначально была не защита территории, не защита парка, а борьба с именно с этим символом христианства? Вот и сбросили маски. Мы не можем идти на поводу у людей, которые по идейным соображениям ненавидят изображения креста Господня», — заключил патриарх.







Напомним, что в 2016 году в России произошли громкие конфликты вокруг строительства православных храмов. Жители северо-запада Москвы протестуют против вырубки парка Торфянка, где строится храм РПЦ. Проект является частью программы «200 храмов», по которой с 2010 года в Москве планируют построить 14 новых церквей.



В Новороссийске жители выступали против строительства храма рядом с мемориальным комплексом Малая земля. Конфликты вокруг строительства православных церквей приводят к росту антицерковных настроений в обществе, — отмечал в марте информационно-аналитический центр «Сова».



Эксперты центра проанализировать протесты против строительства новых храмов в парковых зонах в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурге, Рязани, Анапе, Екатеринбурге, Новокузнецке, Новороссийске, Смоленске, Саратове, а также в подмосковной Балашихе и Обнинске Калужской области.



tvrain.ru Патриарх Кирилл, выступая перед участниками VII международного фестиваля «Вера и слово», заявил, что протесты против строительства церквей в парках в основном устраивают оппозиционные политики и противники православной церкви — сектанты и язычники. Этих людей, по мнению патриарха, не интересует защита самих парков, а «тема зеленых насаждений используется» ими в своих интересах.Патриарх отдельно упомянул протестующих против против вырубки парка Торфянка: «Сегодня с таким же ожесточением эти люди борются не с храмом, а с крестом. Так может изначально была не защита территории, не защита парка, а борьба с именно с этим символом христианства? Вот и сбросили маски. Мы не можем идти на поводу у людей, которые по идейным соображениям ненавидят изображения креста Господня», — заключил патриарх.Напомним, что в 2016 году в России произошли громкие конфликты вокруг строительства православных храмов. Жители северо-запада Москвы протестуют против вырубки парка Торфянка, где строится храм РПЦ. Проект является частью программы «200 храмов», по которой с 2010 года в Москве планируют построить 14 новых церквей.В Новороссийске жители выступали против строительства храма рядом с мемориальным комплексом Малая земля. Конфликты вокруг строительства православных церквей приводят к росту антицерковных настроений в обществе, — отмечал в марте информационно-аналитический центр «Сова».Эксперты центра проанализировать протесты против строительства новых храмов в парковых зонах в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурге, Рязани, Анапе, Екатеринбурге, Новокузнецке, Новороссийске, Смоленске, Саратове, а также в подмосковной Балашихе и Обнинске Калужской области.tvrain.ru