Найден самый древний папирус с текстом на иврите об Иерусалиме

Израильские археологи намерены вскоре представить папирус, возраст которого насчитывает более 2700 лет. На папирусе написан текст на иврите с упоминанием Иерусалима, – сообщает новостной отдел сайта NGNews.org со ссылкой на newsru.co.il.



Это самое древнее упоминание Иерусалима на иврите. До сих пор это звание носила надпись на стене в пещере под Амацией, где было сказано: “Божественному Иерусалиму принадлежат вся страна и горы Иудейские”.



Упоминания Иерусалима в других текстах были обнаружены и ранее. Например, в Тель-Амарне сохранились письма ханаанских правителей египетскому фараону, написанные клинописью и упоминавшие этот город. Вдобавок, ассирийская надпись 701 года до нашей эры описывает осаду Иерусалима, осуществленную царем Синахерибом.



Ивритский папирус был обнаружен в Иудейской пустыне и куплен у торговцев древностями. Радиоуглеродный анализ и другие методы датировки позволили отнести документ к VIII веку до нашей эры.



Подробности о самом тексте пока не опубликованы. Профессор Шмуэль Ахитов, изучавший папирус, намерен рассказать о нем на конференции, посвященной новым археологическим открытиям.