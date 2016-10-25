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Найден самый древний папирус с текстом на иврите об Иерусалиме

  
 
25 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Израильские археологи намерены вскоре представить папирус, возраст которого насчитывает более 2700 лет. На папирусе написан текст на иврите с упоминанием Иерусалима, – сообщает новостной отдел сайта NGNews.org со ссылкой на newsru.co.il.

Это самое древнее упоминание Иерусалима на иврите. До сих пор это звание носила надпись на стене в пещере под Амацией, где было сказано: “Божественному Иерусалиму принадлежат вся страна и горы Иудейские”.

Упоминания Иерусалима в других текстах были обнаружены и ранее. Например, в Тель-Амарне сохранились письма ханаанских правителей египетскому фараону, написанные клинописью и упоминавшие этот город. Вдобавок, ассирийская надпись 701 года до нашей эры описывает осаду Иерусалима, осуществленную царем Синахерибом.

Ивритский папирус был обнаружен в Иудейской пустыне и куплен у торговцев древностями. Радиоуглеродный анализ и другие методы датировки позволили отнести документ к VIII веку до нашей эры.

Подробности о самом тексте пока не опубликованы. Профессор Шмуэль Ахитов, изучавший папирус, намерен рассказать о нем на конференции, посвященной новым археологическим открытиям.



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