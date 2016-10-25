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Опрос: Смотреть на селфи вредно для психики

  
 
25 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Психологи Университета Пенсильвании не советуют часто просматривать в соцсетях свои и чужие селфи.
Оказывается, это связано со снижением самооценки и удовлетворенности жизнью, отмечает "Российская газета".

Комментирует один из авторов работы Рюокси Ван: "Большинство исследований соцсетей касаются мотивации людей делиться той или иной информацией, а также предпочтений пользователей. Мы же обратили внимание на эффект, который производит на потребителей эта информация".

В центре внимания ученых оказались люди, действующие только как наблюдатели. То есть эти люди не комментировали и не оставляли оценки фотографиям. Примечательно: несмотря на отсутствие активных действий, соцсети значительно влияли на "наблюдателей". Это подтвердил онлайн-опрос, касавшийся психологических последствий размещения и просмотра селфи.

Оказалось, чем чаще люди просматривали свои и чужие селфи, тем ниже был их уровень самооценки и удовлетворенности жизнью. Ученые объясняют это так: люди обычно размещают селфи, когда они счастливы или хорошо проводят время. "Наблюдатели" постоянно сравнивают себя с изображенными, и на фоне чужого счастья могут почувствовать, что их жизнь несовершенна.



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