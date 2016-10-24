Секреты счастливой семьи. | здоровье, медицина, лечение



Выглядит ли ваша семья счастливой? Если нет, не отчаивайтесь. Мы расскажем вам несколько секретов счастливой семьи. И вы тоже можете испытать внутреннее блаженство, которое, казалось, раньше было доступно только телевизионным семьям.



Секрет № 1. Наслаждайтесь друг другом.



«Сущность счастливой семьи в том, что они действительно возвышают друг друга, и всё сводится к тому, как они относятся друг ко другу», - говорит раввин Shmuley Boteach, семейный консультант и ведущий образовательного канала «Мир в доме». «Радость состоит в их взаимодействии, - говорит Boteach, отец восьми детей и автор нескольких книг. Родители приходят домой, и дети рады их видеть, и когда дети приходят домой, родители рады их видеть».



Секрет № 2. Обмен историями.



Когда ваши дети приходят домой, спросите их, что случилось в школе, а также имейте историю из своего дня для них. Если вы приходите домой удрученным и действительно неинтересным, а через пять минут включаете телевизор, то как дети будут рады видеть вас? Когда вы приходите домой, дети должны стать для вас главным. Вы должны бросить всё, что вы делаете, чтобы поделиться с ними чем-нибудь, будь то история или самое маленькое событие. Таким образом, вы заставляете своих детей ждать вас с нетерпением. Самый большой бич семейной жизни – скука, которая приводит к тому, что дети хотят быть со своими друзьями, а не с семьёй.







Секрет № 3. Сделайте брак главным.



Покажите реальный пример любви. Родственные отношения и брак должны быть на первом месте. Есть много семей, где на первом месте всегда только дети. Тогда они становятся заменой любви. Это несправедливое бремя для ребёнка и очень плохо для супружеских отношений. И в конце концов, дети будут стремиться уйти из дома.



Секрет № 4. Ешьте вместе.



Семьи, которые едят вместе, остаются вместе. Это так просто. Семейные обеды имеют важное значение – это время воссоединения. «Старайтесь иметь как минимум четыре семейных обеда в неделю», - предлагает раввин Boteach.



Секрет № 5. Играйте вместе.



Имейте одно или два объединяющих мероприятия, которые семья делает вместе перед сном. С младшими детьми можно почитать сказку, а со старшими – главу из романа.



Секрет № 6. Семья важнее друзей.



В счастливых семьях семья важнее друзей. Родители должны понимать, что забота о детях должна быть интересной. Устанавливайте правила, но помните, что детям также нужно веселье. Когда детям скучно, они начинают искать впечатления вне дома, и это тот момент, когда дружба становится более важной. Дружба важна, но семья должна доминировать.



Секрет № 7. Ограничьте для детей внешкольные мероприятия.



Сегодня всё большее число детей перегружены дополнительными занятиями после школы. И мама становится шофёром, а дети никогда не бывают дома. Это не рецепт для счастливой семьи. Если ваши дети вырастут, не умея танцевать бальные танцы, они всё равно будут в порядке. Отсутствие занятий – это другая крайность. Мы должны стремиться к умеренности. Сделайте свои собственные мероприятия. Например, после школы катайтесь вместе на роликах, велосипедах или все вместе ходите в бассейн.



Секрет № 8. Создайте и уважайте традиции.



Семьи нуждаются в традициях. Традиции могут быть религиозные, национальные или просто конкретно семейные. Barbara Fiese, доктор философии, профессор и председатель кафедры психологии в Саракузском университете в Нью-Йорке, говорит: “Счастливые семьи имеют важные традиции. Они могут быть уникальными для вашей семьи, например, посещение кафе в субботу утром, пицца вечером перед выходными или даже семейная песня. Традиции, как правило, сближают всех членов семьи, потому что они повторяются постоянно. Однако традиции должны быть гибкими. Если вдруг ваше любимое кафе закрыто, вы должны пойти в другое место».



Секрет № 9. Не повышайте голос.



Помните, дети процветают в стабильности. Дома должна быть спокойная обстановка. Разговаривайте с вашими детьми, устанавливайте им строгие правила, наказывайте их, если это необходимо, но не теряйте контроль над собой и не кричите. Если вы кричите, это показывает, что вы потеряли над собой контроль и создаёте враждебную обстановку.



Секрет № 10. Не ссорьтесь перед детьми.



Хотя некоторые напряжения и конфликты неизбежны, старайтесь держать их подальше от детей.



Секрет № 11. Не работайте слишком много.



Постоянная работа и отсутствие игр делают для семьи ещё больший вред, чем скука. Если вы всё время находитесь вдали от семьи и дети не являются вашим приоритетом, дети начнут испытывать чувство неуверенности. Они начнут думать, что они недостаточно ценны.



Секрет № 12. Поощряйте единокровную гармонию.



Детская ревность может быть разрушительна. «Я стараюсь говорить моим детям о том, как им повезло иметь родных братьев и сестёр», - рассказывает раввин Boteach.



Секрет № 13. Будьте гибкими.



Это легче сказать, чем сделать. Но по своей природе семьи меняются, поэтому вы должны быть открыты для изменений в составе и возрасте. Кто-то женится, кто-то умирает, кто-то вступает в повторный брак, и подростки перестают быть детьми, и молодые люди уже не подростки, но всё равно все они часть семьи.



Секрет № 14. Общение.



Rose J. Perkins, доцент кафедры психологии в Стоунхилл-колледже в Истоне, штат Массачусетс, говорит о том, что в счастливой семье все общаются друг с другом. Есть много семей, где только мама разговаривает с каждым членом семьи, а затем передаёт информацию другим. Это не правильно. В счастливой семье все способны открыто разговаривать друг с другом.



webmd.com Перевод Секреты счастливой семьи.Выглядит ли ваша семья счастливой? Если нет, не отчаивайтесь. Мы расскажем вам несколько секретов счастливой семьи. И вы тоже можете испытать внутреннее блаженство, которое, казалось, раньше было доступно только телевизионным семьям.«Сущность счастливой семьи в том, что они действительно возвышают друг друга, и всё сводится к тому, как они относятся друг ко другу», - говорит раввин Shmuley Boteach, семейный консультант и ведущий образовательного канала «Мир в доме». «Радость состоит в их взаимодействии, - говорит Boteach, отец восьми детей и автор нескольких книг. Родители приходят домой, и дети рады их видеть, и когда дети приходят домой, родители рады их видеть».Когда ваши дети приходят домой, спросите их, что случилось в школе, а также имейте историю из своего дня для них. Если вы приходите домой удрученным и действительно неинтересным, а через пять минут включаете телевизор, то как дети будут рады видеть вас? Когда вы приходите домой, дети должны стать для вас главным. Вы должны бросить всё, что вы делаете, чтобы поделиться с ними чем-нибудь, будь то история или самое маленькое событие. Таким образом, вы заставляете своих детей ждать вас с нетерпением. Самый большой бич семейной жизни – скука, которая приводит к тому, что дети хотят быть со своими друзьями, а не с семьёй.Покажите реальный пример любви. Родственные отношения и брак должны быть на первом месте. Есть много семей, где на первом месте всегда только дети. Тогда они становятся заменой любви. Это несправедливое бремя для ребёнка и очень плохо для супружеских отношений. И в конце концов, дети будут стремиться уйти из дома.Семьи, которые едят вместе, остаются вместе. Это так просто. Семейные обеды имеют важное значение – это время воссоединения. «Старайтесь иметь как минимум четыре семейных обеда в неделю», - предлагает раввин Boteach.Имейте одно или два объединяющих мероприятия, которые семья делает вместе перед сном. С младшими детьми можно почитать сказку, а со старшими – главу из романа.В счастливых семьях семья важнее друзей. Родители должны понимать, что забота о детях должна быть интересной. Устанавливайте правила, но помните, что детям также нужно веселье. Когда детям скучно, они начинают искать впечатления вне дома, и это тот момент, когда дружба становится более важной. Дружба важна, но семья должна доминировать.Сегодня всё большее число детей перегружены дополнительными занятиями после школы. И мама становится шофёром, а дети никогда не бывают дома. Это не рецепт для счастливой семьи. Если ваши дети вырастут, не умея танцевать бальные танцы, они всё равно будут в порядке. Отсутствие занятий – это другая крайность. Мы должны стремиться к умеренности. Сделайте свои собственные мероприятия. Например, после школы катайтесь вместе на роликах, велосипедах или все вместе ходите в бассейн.Семьи нуждаются в традициях. Традиции могут быть религиозные, национальные или просто конкретно семейные. Barbara Fiese, доктор философии, профессор и председатель кафедры психологии в Саракузском университете в Нью-Йорке, говорит: “Счастливые семьи имеют важные традиции. Они могут быть уникальными для вашей семьи, например, посещение кафе в субботу утром, пицца вечером перед выходными или даже семейная песня. Традиции, как правило, сближают всех членов семьи, потому что они повторяются постоянно. Однако традиции должны быть гибкими. Если вдруг ваше любимое кафе закрыто, вы должны пойти в другое место».Помните, дети процветают в стабильности. Дома должна быть спокойная обстановка. Разговаривайте с вашими детьми, устанавливайте им строгие правила, наказывайте их, если это необходимо, но не теряйте контроль над собой и не кричите. Если вы кричите, это показывает, что вы потеряли над собой контроль и создаёте враждебную обстановку.Хотя некоторые напряжения и конфликты неизбежны, старайтесь держать их подальше от детей.Постоянная работа и отсутствие игр делают для семьи ещё больший вред, чем скука. Если вы всё время находитесь вдали от семьи и дети не являются вашим приоритетом, дети начнут испытывать чувство неуверенности. Они начнут думать, что они недостаточно ценны.Детская ревность может быть разрушительна. «Я стараюсь говорить моим детям о том, как им повезло иметь родных братьев и сестёр», - рассказывает раввин Boteach.Это легче сказать, чем сделать. Но по своей природе семьи меняются, поэтому вы должны быть открыты для изменений в составе и возрасте. Кто-то женится, кто-то умирает, кто-то вступает в повторный брак, и подростки перестают быть детьми, и молодые люди уже не подростки, но всё равно все они часть семьи.Rose J. Perkins, доцент кафедры психологии в Стоунхилл-колледже в Истоне, штат Массачусетс, говорит о том, что в счастливой семье все общаются друг с другом. Есть много семей, где только мама разговаривает с каждым членом семьи, а затем передаёт информацию другим. Это не правильно. В счастливой семье все способны открыто разговаривать друг с другом.webmd.com Перевод www.adventus.info







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