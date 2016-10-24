Отточите ли вы свой мозг, играя в «Brain training»?





«Brain training» была бы оптимальным решением. Она не имеет никаких побочных эффектов и не требует одобрения Министерства здравоохранения. Это то, чем пожилые люди могут заниматься, даже не выходя из дома. Но действительно ли это работает?







Исследования самого высокого уровня показали, что играть в «brain training» поможет вам стать искусным игроком, но не поможет вам вспомнить, как зовут человека, с которым вы только что познакомились или где вы положили ключи. Авторы исследования обнаружили убедительные доказательства того, что физическая активность, снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также корректное использование качественных медицинских препаратов способствует укреплению умственного здоровья у пожилых людей. Кроме того, они нашли умеренные доказательства того, что ведение активной общественной жизни, изучение новых предметов и достаточное время сна помогает людям избежать старческого слабоумия.



psychologytoday.com Перевод Более шести миллионов американцев страдают от болезни Альцгеймера, и это число, как ожидается, значительно возрастёт по мере старения населения в США. Как результат, исследователи всего мира пытаются найти пути укрепления старения мозга и предотвратить слабоумие в дальнейшей жизни. За последнее десятилетие ученые нацелились на «brain training» (тренировка мозга) – головоломки и игры, направленные на улучшение познавательных навыков – как одно из возможных решений.«Brain training» была бы оптимальным решением. Она не имеет никаких побочных эффектов и не требует одобрения Министерства здравоохранения. Это то, чем пожилые люди могут заниматься, даже не выходя из дома. Но действительно ли это работает?Исследования самого высокого уровня показали, что играть в «brain training» поможет вам стать искусным игроком, но не поможет вам вспомнить, как зовут человека, с которым вы только что познакомились или где вы положили ключи. Авторы исследования обнаружили убедительные доказательства того, что физическая активность, снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также корректное использование качественных медицинских препаратов способствует укреплению умственного здоровья у пожилых людей. Кроме того, они нашли умеренные доказательства того, что ведение активной общественной жизни, изучение новых предметов и достаточное время сна помогает людям избежать старческого слабоумия.psychologytoday.com Перевод www.adventus.info