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В Париже прошла грандиозная демонстрация в защиту семьи

  
 
23 октября 2016 | Христианские новости
  
 
В воскресенье, 16 октября, в Париже прошла грандиозная демонстрация в защиту традиционного брака и против легализации гомосексуальных союзов. Участники манифестации также потребовали запрета на искусственное продолжение рода (особенно суррогатного материнства и искусственного оплодотворения) для однополых пар, сообщило интернет-издание “LifeSite News”.

Похоже, что никто не ожидал, что столь огромное количество людей выскажутся за традиционные ценности в городе, который обычно принято считать столицей легкомыслия в нравах. 200 000 человек, по словам организаторов шествия, прошли через широкие бульвары 16-го округа Парижа к площади Трокадеро, а затем проследовали через Сену к Эйфелевой башне.

Даже организаторы мероприятия были застигнуты врасплох таким грандиозным количеством участников, пишет Седмица.
Шествие было организовано ассоциацией "Manif Pour Tous" ("Манифестация Для Всех"). Организация "Manif Pour Tous" была создана в 2012 году, чтобы действовать против предлагаемого администрацией Олланда проекта закона о легализации гомосексуальных "браков". Эта битва была проиграна ассоциацией, когда закон все же был принят в 2013 году. Но народное движение против разрушения традиционного выдвинуло новый лозунг: "Мы никогда не сдадимся" и объявило о продолжении борьбы за традиционные нравственные устои.



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