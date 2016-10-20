Ученые обнаружили источник мигрени

провоцирующие мигрень. И в то время, как нитраты в этих продуктах рассматривались в качестве виновников, было не совсем понятно, почему некоторые люди более восприимчивы к ним и страдают последующими головными болями, чем другие.



Бактерии являются ответом на этот вопрос.



Команда исследователей во главе с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучила анализы 2200 людей и обнаружила, что те, кто больше всего страдает мигренью, имели более высокий уровень микробов, которые заносятся в организм через продукты, включающие провоцирующие мигрень химические вещества. В нашем организме живут триллионы бактерий. И так же, как и наше тело извлекает питательные вещества из пищи и отделяет то, что нам не нужно, бактерии делают то же. Иногда отходы, которые они производят, влияют на нас.







Такие продукты, как вино, шоколад, мясные изделия и даже зелёные овощи содержат химические вещества, называемые нитратами. Эти соединения состоят из атома азота и трёх атомов кислорода. Некоторые бактерии, которые живут в нашей ротовой полости, перерабатывают эти нитраты для собственной энергии. При этом они удаляют один из атомов кислорода из нитратов, что приводит к побочному продукту под названием нитрит. Когда нитриты попадают в кровоток, они превращаются в оксид азота, который провоцирует мигрень и другие виды головной боли.



Ученые собираются проводить эти исследования и дальше. «В идеале,- говорит ведущий автор исследования Антонио Гонсалес Пенья, - мы будем иметь волшебную жидкость для полоскания рта, которая будет защищать нас от мигрени»



foxnews.com

Перевод Некоторые продукты, такие как шоколад, вино и мясные изделия уже давно были известны, как. И в то время, как нитраты в этих продуктах рассматривались в качестве виновников, было не совсем понятно, почему некоторые люди более восприимчивы к ним и страдают последующими головными болями, чем другие.Бактерии являются ответом на этот вопрос.Команда исследователей во главе с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучила анализы 2200 людей и обнаружила, что те, кто больше всего, имели более высокий уровень микробов, которые заносятся в организм через продукты, включающие провоцирующие мигрень химические вещества. В нашем организме живут триллионы бактерий. И так же, как и наше тело извлекает питательные вещества из пищи и отделяет то, что нам не нужно, бактерии делают то же. Иногда отходы, которые они производят, влияют на нас.Такие продукты, как вино, шоколад, мясные изделия и даже зелёные овощи содержат химические вещества, называемые нитратами. Эти соединения состоят из атома азота и трёх атомов кислорода. Некоторые бактерии, которые живут в нашей ротовой полости, перерабатывают эти нитраты для собственной энергии. При этом они удаляют один из атомов кислорода из нитратов, что приводит к побочному продукту под названием нитрит. Когда нитриты попадают в кровоток, они превращаются в оксид азота, которыйи другие виды головной боли.Ученые собираются проводить эти исследования и дальше. «В идеале,- говорит ведущий автор исследования Антонио Гонсалес Пенья, - мы будем иметь волшебную жидкость для полоскания рта, которая будет защищать нас от мигрени»foxnews.comПеревод www.adventus.info