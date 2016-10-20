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Таблетки кальция и артерии

  
   
 
Новые исследования показали, что люди, которые принимают добавки кальция, подвергаются повышенному риску накопления бляшек в артериях, что является признаком болезни сердца. Тем не менее, люди, которые получают много кальция непосредственно через продукты питания, менее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Открывается всё больше доказательств того, что некоторые пищевые добавки, такие как добавки кальция, оказывают вредное воздействие.

«Когда речь заходит об использовании витаминов и минеральных добавок, в частности, добавки кальция, принимаемых для здоровья костей, многие считают, что чем больше, тем лучше»,- говорит соавтор исследования доктор Erin Michos, заместитель директора по профилактической кардиологии в университете Джона Хопкинса в Балтиморе. «Но наше исследование доказывает, что избыток кальция в виде пищевых добавок наносит вред сердечно-сосудистой системе»,- говорит он.

Таблетки кальция и артерии


Участники исследования прошли два сканирования: одно в начале эксперимента, а другое спустя 10 лет. Сканы осматривали бляшки, содержащие кальций в коронарных артериях сердца. Присутствие таких содержащих кальций бляшек означает, что человек находится в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний или получения сердечного приступа. Люди, которые принимали добавки кальция, имели на 22% больше шансов на развитие содержащих кальций бляшек по сравнению с теми, кто не использовал такие добавки. Большие дозы кальция, потребляемые в добавках, временно повышают уровень кальция в крови, что приводит к кальцинозу в кровеносных сосудах, говорят исследователи.

Данные открытия подтверждают результаты, полученные в ходе исследования в 2012 году в Швейцарии. Специалисты говорят, что их новые результаты должны стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

«На основании этих данных, мы можем сообщить нашим пациентам, что не будет никакого вреда от здоровой диеты, которая включает богатые кальцием продукты, и это может быть даже полезно для сердца. Но пациенты должны обязательно обсуждать желание принимать добавки кальция со своим врачом, чтобы установить правильную дозировку или понять, нужны ли им вообще эти добавки», - говорит доктор Michos.

foxnews.com
Перевод www.adventus.info




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