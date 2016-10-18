Ученые выяснили разницу между доходами верующих в США, назвав самых богатых

Самыми обеспеченными гражданами США являются иудеи, индусы и члены Англиканской епископальной церкви – во многом их благополучие связано с высоким уровнем образованности, говорится в исследовании американской социологической службы Pew Research Center. Около 44 % иудейских домохозяйств, примерно 34% индуистских и 35%, принадлежащих членам Епископальной церкви, имеют годовой доход свыше 100 тысяч долларов. "Эти группы также имеют высокий уровень образования", — поясняют исследователи. По их данным, почти половина индусов и примерно треть иудеев имеет ученую степень. "На самом деле, помимо образования, другие факторы — возраст, раса и этническая принадлежность — также коррелируют с религией и доходами", — отмечают социологи. Далее по количеству домохозяйств с доходами выше 100 тысяч долларов следуют пресвитерианцы (32%), атеисты (30%). Агностики и православные обладают одинаковой долей хорошо обеспеченных семей — 29%. Среди американских мусульман такую доходность имеют 20 % домохозяйств, среди католиков — 20%, а среди буддистов — 13%. Меньше всего обеспеченных семей у Свидетелей Иеговы (4%), а также прихожан американских баптистских церквей, Церкви Бога во Христе и Национальной баптисткой конвенции (по 9%) — почти половина принадлежащих к этим деноминациям семей имеют годовой доход меньше 30 тысяч долларов, пишет Седмица. Малочисленность обеспеченных семей у последователей Церкви Бога во Христе и Национальной баптисткой конвенции ученые объясняют тем, что эти объединения исторически являются "черными".