Что действительно происходит в вашем теле, когда у вас стресс? | здоровье, медицина, лечение





«Здоровое рабочее место» рассказывает, как:

• создать более здоровую, жизнедеятельную обстановку;

• уменьшить стрессы и повысить сосредоточенность;

• вдохновлять деятельность на работе;

• использовать архитектурные возможности для стимулирования здоровых моделей поведения;

• поддерживать лучший сон;

• повысить производительность труда без добавления рабочих часов.



Многие из нас испытывают стрессовые моменты на работе, но знаете ли вы, что происходит в вашем теле на биологическом уровне, когда вы находитесь в стрессе, и как это влияет на вашу способность принимать решения? Читайте ниже.





«Я занялся альпинизмом впервые за последнее время. Я считаю себя довольно спортивным человеком, но эта деятельность определённо вывела меня из моей зоны комфорта. Несмотря на то, что я был на «страховке», то есть закреплённым верёвками, и я был в руках опытного специалиста, поднявшись на высоту 50 футов, я просто замер. Я задыхался, мой разум и тело были чрезмерно напряжены, я волновался, и я просто не мог понять, как мне дальше подниматься вверх. Мои руки и ноги просто не доставали до этих крошечных цветных колышков. Тогда я, не имея других вариантов, остановился на минуту на расщелине скалы, сделал несколько гигантских вдохов йоги, и посмотрел на замечательный пейзаж вокруг меня. Я был окружен пустыней Сонора, наполненной кактусами, и горами Санта-Каталина. Меня переполнила тишина природы, и я думал о захватывающих видах. Затем, к моему удивлению, примерно через минуту целенаправленного дыхания, ко мне вернулись умственные и физические силы, чтобы найти новый маршрут восхождения и достичь вершины. Для меня это было величайшим открытием, как брать передышку, когда ситуация выходит из-под контроля. Теперь, когда работа становится стрессовой, я делаю несколько глубоких вдохов йоги и осматриваюсь вокруг, или даже совершаю короткую прогулку. Позже я узнал, что глубокое дыхание способствует расслаблению организма, что имеет важное значение для мозга, который должен сконцентрироваться на работоспособности, а не оставаться в замершем или заторможенном состоянии».



Совсем недавно о стрессе говорили, как о негативном явлении, но правда в том, что в стрессе не всё так плохо. Все животные имеют такую реакцию на стресс, которая может спасти им жизнь в некоторых ситуациях. Во время стресса вырабатываются нервные клетки и гормоны, которые готовят животных к тому, как отреагировать на опасность или убежать в безопасное место. Когда мы сталкиваемся с опасной ситуацией, наш пульс учащается, мы быстрее дышим, мышцы напрягаются, мозг потребляет больше кислорода и повышается его активность – все функции организма направлены на выживание. На короткий срок стресс может повысить нашу иммунную систему.



Проблемы возникают, если реакция на стресс продолжается слишком долго, например, когда источник стресса является постоянным. Со временем, продолжая давление на наше тело, постоянный стресс может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, например, депрессии, пищеварительным проблемам, болезням сердца, проблемам со сном, увеличению веса, проблемам с памятью и концентрацией внимания.



Дело в том, что стресс выключает нашу творческую способность и способность принимать спокойные, продуманные решения.



Наш гипоталамус – крошечная область у основания мозга – включает систему сигнализации в организме. Благодаря сочетанию нервных и гормональных сигналов, эта система побуждает наши надпочечники выплеснуть гормоны, в том числе и адреналин и кортизол. Адреналин увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление. Кортизол, основной гормон стресса, повышает уровень сахара в крови, улучшает использование мозгом глюкозы, повышает доступность веществ, которые восстанавливают ткани. Он изменяет реакцию иммунной системы и подавляет пищеварительную систему, репродуктивную систему и процессы роста. Эта сложная система сигнализации взаимодействует с областями мозга, которые контролируют наше настроение, мотивацию и страх.



К счастью, есть много способов, чтобы успокоиться и обратить вспять бешеный гормональный всплеск, возникший в нашем организме. Ключ к стрессу – это понимание того, как стресс влияет на нас физиологически, и управление им в продуктивном русле.



huffingtonpost.com

Перевод Ли Стрингер хочет, чтобы вы заботились о себе на работе, и она знает, как вы можете это сделать. Сделав несколько простых изменений, вы можете превратить своё рабочее место из места, где вы теряете здоровье, в место, где оно к вам возвращается. Её последняя книга «Здоровое рабочее место: как улучшить благополучие Ваших работников и повысить уровень Вашей компании» наполнена примерами из реальной жизни и новейшими исследованиями, доказывающими, что инвестиции в благосостояние ваших сотрудников окупаются сполна.«Здоровое рабочее место» рассказывает, как:• создать более здоровую, жизнедеятельную обстановку;• уменьшить стрессы и повысить сосредоточенность;• вдохновлять деятельность на работе;• использовать архитектурные возможности для стимулирования здоровых моделей поведения;• поддерживать лучший сон;• повысить производительность труда без добавления рабочих часов.Многие из нас испытывают стрессовые моменты на работе, но знаете ли вы, что происходит в вашем теле на биологическом уровне, когда вы находитесь в стрессе, и как это влияет на вашу способность принимать решения? Читайте ниже.«Я занялся альпинизмом впервые за последнее время. Я считаю себя довольно спортивным человеком, но эта деятельность определённо вывела меня из моей зоны комфорта. Несмотря на то, что я был на «страховке», то есть закреплённым верёвками, и я был в руках опытного специалиста, поднявшись на высоту 50 футов, я просто замер. Я задыхался, мой разум и тело были чрезмерно напряжены, я волновался, и я просто не мог понять, как мне дальше подниматься вверх. Мои руки и ноги просто не доставали до этих крошечных цветных колышков. Тогда я, не имея других вариантов, остановился на минуту на расщелине скалы, сделал несколько гигантских вдохов йоги, и посмотрел на замечательный пейзаж вокруг меня. Я был окружен пустыней Сонора, наполненной кактусами, и горами Санта-Каталина. Меня переполнила тишина природы, и я думал о захватывающих видах. Затем, к моему удивлению, примерно через минуту целенаправленного дыхания, ко мне вернулись умственные и физические силы, чтобы найти новый маршрут восхождения и достичь вершины. Для меня это было величайшим открытием, как брать передышку, когда ситуация выходит из-под контроля. Теперь, когда работа становится стрессовой, я делаю несколько глубоких вдохов йоги и осматриваюсь вокруг, или даже совершаю короткую прогулку. Позже я узнал, что глубокое дыхание способствует расслаблению организма, что имеет важное значение для мозга, который должен сконцентрироваться на работоспособности, а не оставаться в замершем или заторможенном состоянии».Совсем недавно о стрессе говорили, как о негативном явлении, но правда в том, что в стрессе не всё так плохо. Все животные имеют такую реакцию на стресс, которая может спасти им жизнь в некоторых ситуациях. Во время стресса вырабатываются нервные клетки и гормоны, которые готовят животных к тому, как отреагировать на опасность или убежать в безопасное место. Когда мы сталкиваемся с опасной ситуацией, наш пульс учащается, мы быстрее дышим, мышцы напрягаются, мозг потребляет больше кислорода и повышается его активность – все функции организма направлены на выживание. На короткий срок стресс может повысить нашу иммунную систему.Проблемы возникают, если реакция на стресс продолжается слишком долго, например, когда источник стресса является постоянным. Со временем, продолжая давление на наше тело, постоянный стресс может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, например, депрессии, пищеварительным проблемам, болезням сердца, проблемам со сном, увеличению веса, проблемам с памятью и концентрацией внимания.Дело в том, что стресс выключает нашу творческую способность и способность принимать спокойные, продуманные решения.Наш гипоталамус – крошечная область у основания мозга – включает систему сигнализации в организме. Благодаря сочетанию нервных и гормональных сигналов, эта система побуждает наши надпочечники выплеснуть гормоны, в том числе и адреналин и кортизол. Адреналин увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление. Кортизол, основной гормон стресса, повышает уровень сахара в крови, улучшает использование мозгом глюкозы, повышает доступность веществ, которые восстанавливают ткани. Он изменяет реакцию иммунной системы и подавляет пищеварительную систему, репродуктивную систему и процессы роста. Эта сложная система сигнализации взаимодействует с областями мозга, которые контролируют наше настроение, мотивацию и страх.К счастью, есть много способов, чтобы успокоиться и обратить вспять бешеный гормональный всплеск, возникший в нашем организме. Ключ к стрессу – это понимание того, как стресс влияет на нас физиологически, и управление им в продуктивном русле.huffingtonpost.comПеревод www.adventus.info







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