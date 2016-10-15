Апелляция на смертный приговор христианке Асии Биби отложена

Сегодня, 13 октября, Верховный Суд Пакистана отложил на неопределенный срок рассмотрение апелляции по делу христианки Асии Биби, приговоренной к смертной казни за богохульство сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Al Jazeera. Рассмотрение апелляции было отложено, после того как судья Икбал Хамид ур Рехман заявил, что не сможет председательствовать на суде. В свое время он был судьей на процессе против убийцы губернатора штата Пенджаб Салмана Тасиира, призывавшего к освобождению Асии Биби. С утра в Исламабаде, столице Пакистана, улицы заполнили 3 000 спецназовцев, так как исламисты выступают против помилования Асии Биби. Около 100 офицеров находились в зале Верховного Суда. После самоотвода судьи и переноса заседания на неопределенный срок волнения на улице немного утихли. Христианка, мать пятерых детей, Асия Биби (Asia Bibi) была арестована в 2009 году, после того как мусульмане, работавшие с ней на ферме, ложно обвинили ее в богохульстве, заявили, что она унизительно говорила о пророке Мухаммеде. Разъяренная толпа ворвалась к ней в дом, избивала ее и ее семью, пока не вмешалась полиция. В результате полиция арестовала Асию Биби. Суд приговорил ее к смертной казни через повешение за богохульство и с 2010 года она находится в камере смертников. Об ее освобождении или хотя бы смягчении наказания просили многие христианские и политические деятели. Пока их просьбы остались без ответа. Правозащитники жалуются, что закон о богохульстве в Пакистане довольно спорный и его часто применяют просто для сведения счетов. Главным образом от него страдает христианское меньшинство в стране. Христианская правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide 12 октября провела 24-часовую молитву за предстоящее заседание суда, в которой объединились верующие со всего мира.