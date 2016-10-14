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Извержение вулкана, метеорит, Млечный Путь и Луна на одном снимке

  
 
14 октября 2016 | Знамения природы
  
 
Фотограф запечатлел извержение вулкана, метеорит, Млечный Путь и Луну на одном снимке.
Американский фотограф Mike Mezeul сделал удивительный снимок, который показывает разнообразную красоту природы. Фотография сделана в Национальном вулканическом парке на Big Island на Гавайях и содержит вид Луны, Млечного пути, метеорита и потока лавы одновременно.
«Я был буквально в шоке», - рассказал он «The Huffington Post». «Это был мой третий снимок после захода солнца. Я понял, что превзойти это уже не смогу, поэтому я просто собрался и ушел».
Извержение вулкана, метеорит, Млечный Путь и Луна на одном снимке

Майк прошел пешком около 13 миль, и у него было всего несколько секунд, чтобы сделать снимок, так как был высочайший риск получения ожогов. «Это был самый экстремальный пейзаж, который я когда-либо видел», - говорит он.
Для тех, кто занимается фотографией и заинтересован в технических деталях: Майк использует корпус Nikon D810 и объектив Nikkor 14-24мм, ISO 2500, f/2.8 и 25 секунд.
Извержение вулкана, метеорит, Млечный Путь и Луна на одном снимке



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