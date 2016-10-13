Папа Франциск упростил процесс признания брака недействительным

Папа Франциск утвердил изменения, касающиеся ускорения канонического процесса признания недействительности брака у католиков. 8 сентября в Ватикане были опубликованы и представлены два соответствующие папских рескрипта Motu proprio: “Mitis Iudex Dominus Iesus” («Кроткий судья Господь») для канонического права Церкви и “Mitis et misericors Iesus” («Кроткий и милосердный Иисус») для Кодекса канонов Восточных Церквей. Папа Римский решил, что для признания недействительности брака будет достаточно решения суда первой инстанции, пишет Католик. Ранее одинаковый вердикт должны были вынести, по крайней мере, церковные суды двух инстанций, а в некоторых случаях требовалось решение третьей - Трибунала Римской Роты. Одним из нововведений стала возможность проведения так называемого «короткого процесса», если недействительность брака подтверждается очевидными аргументами и в суд обращаются обе стороны. Окончательное решение в таких делах может выносить сам епархиальный епископ. Но он может также перевести дело в нормальный процесс. На решение епископа может подаваться апелляция. Он может также назначать единого судью, представителя духовенства, когда в епархии нет возможности создать суд. Папа считает, что судебные процессы должны быть бесплатными, «чтобы Церковь, показывая себя щедрой матерью для верующих, в вопросе так близко связанным с избавлением душ, демонстрировала бескорыстную любовь Христа, которой все мы спаслись». РЕФОРМА Изучением проблематики и подготовкой реформы занималась специальная комиссия, созданная Понтификом 27 августа 2014 г. Речь идет о так называемом «аннулировании» брака — Католическая Церковь не может отменить брак, но в некоторых случаях он может быть признан недействительным или никогда не заключенным, если для этого есть аругменты. Нововведения призваны способствовать не признанию недействительности браков, но ускорению процессов. Измененные Папой нормы канонического права в этом вопросе существовали с XVIII в. О необходимости этого говорилось во время Синода Епископов в 2005 г. и во время внеочередной сессии Синода Епископов в октябре 2014 г.