  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Папа Франциск упростил процесс признания брака недействительным

  
 
13 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Папа Франциск утвердил изменения, касающиеся ускорения канонического процесса признания недействительности брака у католиков. 8 сентября в Ватикане были опубликованы и представлены два соответствующие папских рескрипта Motu proprio: “Mitis Iudex Dominus Iesus” («Кроткий судья Господь») для канонического права Церкви и “Mitis et misericors Iesus” («Кроткий и милосердный Иисус») для Кодекса канонов Восточных Церквей. Папа Римский решил, что для признания недействительности брака будет достаточно решения суда первой инстанции, пишет Католик. Ранее одинаковый вердикт должны были вынести, по крайней мере, церковные суды двух инстанций, а в некоторых случаях требовалось решение третьей - Трибунала Римской Роты. Одним из нововведений стала возможность проведения так называемого «короткого процесса», если недействительность брака подтверждается очевидными аргументами и в суд обращаются обе стороны. Окончательное решение в таких делах может выносить сам епархиальный епископ. Но он может также перевести дело в нормальный процесс. На решение епископа может подаваться апелляция. Он может также назначать единого судью, представителя духовенства, когда в епархии нет возможности создать суд. Папа считает, что судебные процессы должны быть бесплатными, «чтобы Церковь, показывая себя щедрой матерью для верующих, в вопросе так близко связанным с избавлением душ, демонстрировала бескорыстную любовь Христа, которой все мы спаслись». РЕФОРМА Изучением проблематики и подготовкой реформы занималась специальная комиссия, созданная Понтификом 27 августа 2014 г. Речь идет о так называемом «аннулировании» брака — Католическая Церковь не может отменить брак, но в некоторых случаях он может быть признан недействительным или никогда не заключенным, если для этого есть аругменты. Нововведения призваны способствовать не признанию недействительности браков, но ускорению процессов. Измененные Папой нормы канонического права в этом вопросе существовали с XVIII в. О необходимости этого говорилось во время Синода Епископов в 2005 г. и во время внеочередной сессии Синода Епископов в октябре 2014 г.



Другие новости:
  • Папа Франциск: Процесс аннулирования брака должен быть пересмотрен
  • Синод Римско-католической церкви сохранил запрет на гей-браки
  • Франциск призвал словаков стать в защиту института семьи
  • Папа Римский обсудил с Меркель ситуацию в Украине и вдохновил ее действоват ...
  • Ватикан рассмотрит вопрос о рукоположении женщин в сан диакона
  • Папа Франциск призвал сохранить христианские традиции в Европе
  • Франциск призвал уважать содомитов.
  • Папа Римский Франциск встретится с президентом США Бараком Обамой в Белом д ...



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 