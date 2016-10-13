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Физическая активность защищает от пяти распространенных заболеваний

  
 
13 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Сотрудники Вашингтонского университета проанализировали данные 174 исследований, опубликованных в период между 1980 и 2016 годами. Ученые обнаружили: у людей с высокими уровнями физической активности был снижен риск развития рака молочной железы, толстой кишки, диабета, болезней сердца и инсульта, рассказывает UPI.com. Исследователи оценивали метаболический эквивалент (MET)-минут в неделю. Данный показатель отражает, сколько калорий человек потратил за минуту физической активности. Исследование показало: оптимальный уровень физической активности - от 3000 до 4000 MET-минут в неделю. Достичь его не очень сложно. Так, 3000 MET-минут в неделю - это 10 минут подъема по лестнице, 15 минут уборки с пылесосом, 20 минут садоводства, 20 минут бега, 25 минут ходьбы или езды на велосипеде в день. Ученые настоятельно рекомендуют людям быть активными. Это поможет укрепить здоровье.



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