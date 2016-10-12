Признаки диабета второго типа | здоровье, медицина, лечение



По мере развития, диабет проявляет себя разными способами, иногда незаметными, а иногда слишком явными для вас.





Чувство жажды.



У вас постоянно пересыхает во рту, и вы хотите не убирать от губ стакан с водой, несмотря на то, что вас окружают люди.

Обезвоживание на самом деле актуально для вашего мозга, а не для рта, даже если ваш рот пересыхает. Вы не верите? Клетки мозга нуждаются в постоянном притоке глюкозы. Когда мозг купается в сладкой воде чрезмерной концентрации, он будет добывать жидкость из любого источника, чтобы разбавить неудобную жидкость, окружающую каждую клетку. Ваш мозг получает эту жидкость из других клеток, что приводит к обезвоживанию. Вы будете хотеть выпить огромное количество воды, так как ваше тело пытается восполнить недостаток жидкости. Вы обманываете себя, если считаете, что лимонады и газированные напитки утолят вашу жажду. Сейчас вам нужно пить больше чистой, фильтрованной воды.



Частые походы в туалет.



Чем больше вы пьете из-за постоянной жажды, тем чаще вы будете ходить в туалет. Из-за высокого содержания сахара в крови почки купаются в сахарной ванне. Если бы ваши почки могли разговаривать, вы бы услышали: «Эй, что происходит? Мы поражены, поэтому мы будем вытягивать воду из крови, чтобы разбавить весь этот сахар!» И они действительно это делают. Вся эта вода заполняет мочевой пузырь, и вам хочется в туалет. Потом вы начинаете снова пить много воды. И цикл продолжается.



Ваши почки делают всё возможное, чтобы устранить избыток глюкозы. Со временем в моче увеличивается количество белка, что мешает нормальному функционированию почек. Если ваши почки не могут фильтровать отходы, токсины накапливаются в крови. Коварство в том, что повреждение почек может произойти даже тогда, когда уровень сахара в крови контролируется с помощью лекарств.



Слабость и усталость.



Многие люди чувствуют себя уставшими, и не понимают, что их хроническое утомление связано с проблемами сахара в крови. Симптомы усталости легко маскируются с помощью кофе.



Когда глюкоза из пищи не может попасть в ваши клетки, клетки не могут вырабатывать энергию, поэтому вы чувствуете себя уставшими постоянно. Не говоря уже о том, что вы испытываете постоянное чувство голода, хотя поели совсем недавно.



Онемение и покалывание в руках и ногах.



Этот подлый симптом говорит о повреждении нервов. Ваш доктор назовёт эту боль невропатией. Невропатия происходит потому, что кровь переполнена глюкозой, которая действует на нервы, как кислота. Она разрушает тонкие нервные окончания, которые находятся в руках, ступнях и ногах. Тогда вы начинаете испытывать боль, онемение, покалывание, зуд и другие странные ощущения. Если у вас есть эти симптомы, вы должны обсудить их с врачом-невропатологом в дополнение к вашему обычному врачу. Хорошая новость в том, что у многих людей это может быть сведено к минимуму или контролироваться с помощью недорогих пищевых добавок.



Нечёткое зрение.



Если уровень глюкозы в крови остаётся высоким, жидкость может вытягиваться из жидких тканей, в том числе из хрусталиков глаз. Это может повлиять на вашу способность сфокусироваться. Кроме того, повреждаются крошечные капилляры. Свободные радикалы, которые вырабатывают люди с диабетом в устрашающих количествах, уничтожают молекулы. Вот почему антиоксиданты так важны для тех, кто страдает от этой болезни. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы.



Проблемы с кожей.



Некоторые люди, страдающие диабетом 2-го типа, имеют пятна в складках кожи или тела, как правило, в подмышках, на шее, в суставах и паху. Это выглядит почти как грязь, вот только вы не можете их смыть. Иногда они имеют бархатистый вид. Это состояние означает, что ваше тело производит слишком много инсулина в ответ на чрезмерное содержание глюкозы в крови.



Инфекции.



Воспаление мочевого пузыря и вагинальные инфекции могут быть особой проблемой для женщин, страдающих диабетом.

У людей с диабетом 2-го типа медленно заживают раны и кожные инфекции. Это может привести к гангрене и, в конечном счёте, ампутации ступни или конечности. Гораздо легче предотвратить рану, чем вылечить её.



Потеря веса.



Многие люди, страдающие от диабета, хотят что-нибудь жевать целый день. Это происходит от того, что их клетки игнорируют инсулин, который больше не может эффективно переносить сахар в крови в эти клетки, и мышцы и органы чувствуют себя голодными. Неправильные колебания гормонов вызывают интенсивный голод и потерю веса, несмотря на то, что вы едите целый день. И это не должно вас радовать. Так как после исчезновения жира вы начнёте терять мышечную массу. А это уже не весело.



Следите за своим самочувствием и вовремя обращайтесь к специалистам. Гораздо легче контролировать заболевание на ранней стадии и продолжать нормально жить, нежели потом пытаться распутать целый клубок проблем.



http://www.foxnews.com

Перевод Многие люди бывают очень удивлены, когда врач диагностирует у них диабет или преддиабетное состояние. Они обращаются к доктору из-за обычного осмотра или потому, что у них какая-то конкретная жалоба, как например боль в спине или усталость, а лаборатория сообщает им плохую новость – уровень сахара в крови слишком высок. Если бы они действительно обращали внимание на свое самочувствие, они не были бы удивлены.По мере развития, диабет проявляет себя разными способами, иногда незаметными, а иногда слишком явными для вас.У вас постоянно пересыхает во рту, и вы хотите не убирать от губ стакан с водой, несмотря на то, что вас окружают люди.Обезвоживание на самом деле актуально для вашего мозга, а не для рта, даже если ваш рот пересыхает. Вы не верите? Клетки мозга нуждаются в постоянном притоке глюкозы. Когда мозг купается в сладкой воде чрезмерной концентрации, он будет добывать жидкость из любого источника, чтобы разбавить неудобную жидкость, окружающую каждую клетку. Ваш мозг получает эту жидкость из других клеток, что приводит к обезвоживанию. Вы будете хотеть выпить огромное количество воды, так как ваше тело пытается восполнить недостаток жидкости. Вы обманываете себя, если считаете, что лимонады и газированные напитки утолят вашу жажду. Сейчас вам нужно пить больше чистой, фильтрованной воды.Чем больше вы пьете из-за постоянной жажды, тем чаще вы будете ходить в туалет. Из-за высокого содержания сахара в крови почки купаются в сахарной ванне. Если бы ваши почки могли разговаривать, вы бы услышали: «Эй, что происходит? Мы поражены, поэтому мы будем вытягивать воду из крови, чтобы разбавить весь этот сахар!» И они действительно это делают. Вся эта вода заполняет мочевой пузырь, и вам хочется в туалет. Потом вы начинаете снова пить много воды. И цикл продолжается.Ваши почки делают всё возможное, чтобы устранить избыток глюкозы. Со временем в моче увеличивается количество белка, что мешает нормальному функционированию почек. Если ваши почки не могут фильтровать отходы, токсины накапливаются в крови. Коварство в том, что повреждение почек может произойти даже тогда, когда уровень сахара в крови контролируется с помощью лекарств.Многие люди чувствуют себя уставшими, и не понимают, что их хроническое утомление связано с проблемами сахара в крови. Симптомы усталости легко маскируются с помощью кофе.Когда глюкоза из пищи не может попасть в ваши клетки, клетки не могут вырабатывать энергию, поэтому вы чувствуете себя уставшими постоянно. Не говоря уже о том, что вы испытываете постоянное чувство голода, хотя поели совсем недавно.Этот подлый симптом говорит о повреждении нервов. Ваш доктор назовёт эту боль невропатией. Невропатия происходит потому, что кровь переполнена глюкозой, которая действует на нервы, как кислота. Она разрушает тонкие нервные окончания, которые находятся в руках, ступнях и ногах. Тогда вы начинаете испытывать боль, онемение, покалывание, зуд и другие странные ощущения. Если у вас есть эти симптомы, вы должны обсудить их с врачом-невропатологом в дополнение к вашему обычному врачу. Хорошая новость в том, что у многих людей это может быть сведено к минимуму или контролироваться с помощью недорогих пищевых добавок.Если уровень глюкозы в крови остаётся высоким, жидкость может вытягиваться из жидких тканей, в том числе из хрусталиков глаз. Это может повлиять на вашу способность сфокусироваться. Кроме того, повреждаются крошечные капилляры. Свободные радикалы, которые вырабатывают люди с диабетом в устрашающих количествах, уничтожают молекулы. Вот почему антиоксиданты так важны для тех, кто страдает от этой болезни. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы.Некоторые люди, страдающие диабетом 2-го типа, имеют пятна в складках кожи или тела, как правило, в подмышках, на шее, в суставах и паху. Это выглядит почти как грязь, вот только вы не можете их смыть. Иногда они имеют бархатистый вид. Это состояние означает, что ваше тело производит слишком много инсулина в ответ на чрезмерное содержание глюкозы в крови.Воспаление мочевого пузыря и вагинальные инфекции могут быть особой проблемой для женщин, страдающих диабетом.У людей с диабетом 2-го типа медленно заживают раны и кожные инфекции. Это может привести к гангрене и, в конечном счёте, ампутации ступни или конечности. Гораздо легче предотвратить рану, чем вылечить её.Многие люди, страдающие от диабета, хотят что-нибудь жевать целый день. Это происходит от того, что их клетки игнорируют инсулин, который больше не может эффективно переносить сахар в крови в эти клетки, и мышцы и органы чувствуют себя голодными. Неправильные колебания гормонов вызывают интенсивный голод и потерю веса, несмотря на то, что вы едите целый день. И это не должно вас радовать. Так как после исчезновения жира вы начнёте терять мышечную массу. А это уже не весело.Следите за своим самочувствием и вовремя обращайтесь к специалистам. Гораздо легче контролировать заболевание на ранней стадии и продолжать нормально жить, нежели потом пытаться распутать целый клубок проблем.http://www.foxnews.comПеревод www.adventus.info







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