  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Признаки диабета второго типа

  
   
 
Многие люди бывают очень удивлены, когда врач диагностирует у них диабет или преддиабетное состояние. Они обращаются к доктору из-за обычного осмотра или потому, что у них какая-то конкретная жалоба, как например боль в спине или усталость, а лаборатория сообщает им плохую новость – уровень сахара в крови слишком высок. Если бы они действительно обращали внимание на свое самочувствие, они не были бы удивлены.
По мере развития, диабет проявляет себя разными способами, иногда незаметными, а иногда слишком явными для вас.
Признаки диабета второго типа


Чувство жажды.

У вас постоянно пересыхает во рту, и вы хотите не убирать от губ стакан с водой, несмотря на то, что вас окружают люди.
Обезвоживание на самом деле актуально для вашего мозга, а не для рта, даже если ваш рот пересыхает. Вы не верите? Клетки мозга нуждаются в постоянном притоке глюкозы. Когда мозг купается в сладкой воде чрезмерной концентрации, он будет добывать жидкость из любого источника, чтобы разбавить неудобную жидкость, окружающую каждую клетку. Ваш мозг получает эту жидкость из других клеток, что приводит к обезвоживанию. Вы будете хотеть выпить огромное количество воды, так как ваше тело пытается восполнить недостаток жидкости. Вы обманываете себя, если считаете, что лимонады и газированные напитки утолят вашу жажду. Сейчас вам нужно пить больше чистой, фильтрованной воды.

Частые походы в туалет.

Чем больше вы пьете из-за постоянной жажды, тем чаще вы будете ходить в туалет. Из-за высокого содержания сахара в крови почки купаются в сахарной ванне. Если бы ваши почки могли разговаривать, вы бы услышали: «Эй, что происходит? Мы поражены, поэтому мы будем вытягивать воду из крови, чтобы разбавить весь этот сахар!» И они действительно это делают. Вся эта вода заполняет мочевой пузырь, и вам хочется в туалет. Потом вы начинаете снова пить много воды. И цикл продолжается.

Ваши почки делают всё возможное, чтобы устранить избыток глюкозы. Со временем в моче увеличивается количество белка, что мешает нормальному функционированию почек. Если ваши почки не могут фильтровать отходы, токсины накапливаются в крови. Коварство в том, что повреждение почек может произойти даже тогда, когда уровень сахара в крови контролируется с помощью лекарств.

Слабость и усталость.

Многие люди чувствуют себя уставшими, и не понимают, что их хроническое утомление связано с проблемами сахара в крови. Симптомы усталости легко маскируются с помощью кофе.

Когда глюкоза из пищи не может попасть в ваши клетки, клетки не могут вырабатывать энергию, поэтому вы чувствуете себя уставшими постоянно. Не говоря уже о том, что вы испытываете постоянное чувство голода, хотя поели совсем недавно.

Онемение и покалывание в руках и ногах.

Этот подлый симптом говорит о повреждении нервов. Ваш доктор назовёт эту боль невропатией. Невропатия происходит потому, что кровь переполнена глюкозой, которая действует на нервы, как кислота. Она разрушает тонкие нервные окончания, которые находятся в руках, ступнях и ногах. Тогда вы начинаете испытывать боль, онемение, покалывание, зуд и другие странные ощущения. Если у вас есть эти симптомы, вы должны обсудить их с врачом-невропатологом в дополнение к вашему обычному врачу. Хорошая новость в том, что у многих людей это может быть сведено к минимуму или контролироваться с помощью недорогих пищевых добавок.

Нечёткое зрение.

Если уровень глюкозы в крови остаётся высоким, жидкость может вытягиваться из жидких тканей, в том числе из хрусталиков глаз. Это может повлиять на вашу способность сфокусироваться. Кроме того, повреждаются крошечные капилляры. Свободные радикалы, которые вырабатывают люди с диабетом в устрашающих количествах, уничтожают молекулы. Вот почему антиоксиданты так важны для тех, кто страдает от этой болезни. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы.

Проблемы с кожей.

Некоторые люди, страдающие диабетом 2-го типа, имеют пятна в складках кожи или тела, как правило, в подмышках, на шее, в суставах и паху. Это выглядит почти как грязь, вот только вы не можете их смыть. Иногда они имеют бархатистый вид. Это состояние означает, что ваше тело производит слишком много инсулина в ответ на чрезмерное содержание глюкозы в крови.

Инфекции.

Воспаление мочевого пузыря и вагинальные инфекции могут быть особой проблемой для женщин, страдающих диабетом.
У людей с диабетом 2-го типа медленно заживают раны и кожные инфекции. Это может привести к гангрене и, в конечном счёте, ампутации ступни или конечности. Гораздо легче предотвратить рану, чем вылечить её.

Потеря веса.

Многие люди, страдающие от диабета, хотят что-нибудь жевать целый день. Это происходит от того, что их клетки игнорируют инсулин, который больше не может эффективно переносить сахар в крови в эти клетки, и мышцы и органы чувствуют себя голодными. Неправильные колебания гормонов вызывают интенсивный голод и потерю веса, несмотря на то, что вы едите целый день. И это не должно вас радовать. Так как после исчезновения жира вы начнёте терять мышечную массу. А это уже не весело.

Следите за своим самочувствием и вовремя обращайтесь к специалистам. Гораздо легче контролировать заболевание на ранней стадии и продолжать нормально жить, нежели потом пытаться распутать целый клубок проблем.

http://www.foxnews.com
Перевод www.adventus.info




Другие новости:
  • Потеря слуха и низкий уровень железа в крови.
  • Важнейшие открытия о питании 2016 года.
  • Длительное сидение делает вас старше на 8 лет.
  • Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле г ...
  • Щитовидная железа: факты, функции и болезни.
  • Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?
  • Что действительно происходит в вашем теле, когда у вас стресс?
  • Четыре типично-не-здоровых продукта для завтрака, которыми вы не должны кор ...



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.
    21:00
    13.04     		Мотивация и ваше мышление
    21:41
    30.03     		Действительно ли коллаген – это рецепт молодости?
    19:34
    28.03     		Тренируйте ваш мозг, чтобы вам не нужны были очки для чтения.
    20:01
    27.03     		Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле голодны?
    21:15
    23.03     		10 способов помочь своей дочери пережить уход её парня.
    18:31
    16.03     		Детский юмор и психологическое благополучие ребёнка.
    19:31
    13.03     		Как витамин Д может улучшить мышечную силу
    19:06
    06.03     		Брокколи и секрет молодости
    19:42
    23.01     		Длительное сидение делает вас старше на 8 лет.
    17:46
    16.01     		Потеря слуха и низкий уровень железа в крови.
    10:54
    04.01     		Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?
    07:06
    29.12     		Что вы должны знать о хлорофилле.








    		ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  


    © Adventus 2000-2015
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 