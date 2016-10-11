

Самый сильный ураган за последние 10 лет угрожает США и продвигается на север, бушуя возле береговой линии.





8 октября 2016. Штормовые волны и ливневые шквалы разразились возле берегов Colonial Lake и частично затопили парковые скамейки после того, как ураган Мэтью накрыл Чарльстон, Южное побережье.



8 октября 2016. Джон Твиди пробирается по быстротекущему потоку воды к своей фирме, осматривая повреждения, McClellanville, Южное побережье.



8 октября 2016. Местный житель плывет по затопленной улице в Чарльстоне.



8 октября 2016. Наводнение достигло дверей дома в богатом историческом районе Чарльстона, Южное побережье.



8 октября 2016. Пешеходы и водители пробираются в поднявшейся воде вдоль Cape Fear River в Уиллингтоне.



www.washingtonpost.com

Перевод Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США.Самый сильный ураган за последние 10 лет угрожает США и продвигается на север, бушуя возле береговой линии.8 октября 2016. Штормовые волны и ливневые шквалы разразились возле берегов Colonial Lake и частично затопили парковые скамейки после того, как ураган Мэтью накрыл Чарльстон, Южное побережье.8 октября 2016. Джон Твиди пробирается по быстротекущему потоку воды к своей фирме, осматривая повреждения, McClellanville, Южное побережье.8 октября 2016. Местный житель плывет по затопленной улице в Чарльстоне.8 октября 2016. Наводнение достигло дверей дома в богатом историческом районе Чарльстона, Южное побережье.8 октября 2016. Пешеходы и водители пробираются в поднявшейся воде вдоль Cape Fear River в Уиллингтоне.www.washingtonpost.comПеревод www.adventus.info