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Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США

  
 
11 октября 2016 | Передовица
  
 
Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США.
Самый сильный ураган за последние 10 лет угрожает США и продвигается на север, бушуя возле береговой линии.

Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США

8 октября 2016. Штормовые волны и ливневые шквалы разразились возле берегов Colonial Lake и частично затопили парковые скамейки после того, как ураган Мэтью накрыл Чарльстон, Южное побережье.
Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США

8 октября 2016. Джон Твиди пробирается по быстротекущему потоку воды к своей фирме, осматривая повреждения, McClellanville, Южное побережье.
Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США

8 октября 2016. Местный житель плывет по затопленной улице в Чарльстоне.
Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США

8 октября 2016. Наводнение достигло дверей дома в богатом историческом районе Чарльстона, Южное побережье.
Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США

8 октября 2016. Пешеходы и водители пробираются в поднявшейся воде вдоль Cape Fear River в Уиллингтоне.

www.washingtonpost.com
Перевод www.adventus.info



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