Ураган Мэтью захлестывает Юго-Восточное побережье США.
Самый сильный ураган за последние 10 лет угрожает США и продвигается на север, бушуя возле береговой линии.
8 октября 2016. Штормовые волны и ливневые шквалы разразились возле берегов Colonial Lake и частично затопили парковые скамейки после того, как ураган Мэтью накрыл Чарльстон, Южное побережье.
8 октября 2016. Джон Твиди пробирается по быстротекущему потоку воды к своей фирме, осматривая повреждения, McClellanville, Южное побережье.
8 октября 2016. Местный житель плывет по затопленной улице в Чарльстоне.
8 октября 2016. Наводнение достигло дверей дома в богатом историческом районе Чарльстона, Южное побережье.
8 октября 2016. Пешеходы и водители пробираются в поднявшейся воде вдоль Cape Fear River в Уиллингтоне.
www.washingtonpost.com
Перевод www.adventus.info