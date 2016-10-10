Одна из улиц Киева будет носить имя Иоанна Павла II

Улица Патриса Лумумбы в Киеве будет переименована в улицу Иоанна Павла II.

Такое решение принято на заседании Киевского городского совета, сообщает его пресс-служба, пишет Интерфакс.



Наряду с этим проспект Воссоединения переименуют в проспект Соборности, а Московскую площадь - в Демеевскую.

"Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость", - говорится в сообщении.